В Петербурге задержали участников пикетов против изменения конституции

В Петербурге полиция задержала как минимум пятерых участников серии одиночных пикетов против изменений в Конституцию России. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщило "Северо-запад. МБХ медиа". Они проходили у Гостиного двора.

Первым в полицию был доставлен активист Евгений Козлов, который около 10 минут простоял с фотографиейпрезидента Владимира Путина, подписанной "Кащей бессменный". Причину задержания полицейские объяснять не стали.

За ним последовала активистка Мария Малышева, развернувшая плакат: "Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба", и еще один активист, у которого даже не было плаката. Его полиция задержала якобы за курение в неположенном месте. Кроме того были задержаны еще два протестующих.

Госдума поддержала поправки в конституцию

Позднее всех освободили. На троих составили протоколы о нарушении правил проведения акции, одному вменили мелкое хулиганство и отпустили до суда.

Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил внести правки в Конституцию РФ. Госдума 23 января одобрила их в первом чтении.

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