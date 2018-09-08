В Петербурге акция против пенсионной реформы закончилась массовыми задержаниями

В Санкт-Петербурге в акции протеста против повышения пенсионного возраста, прошедшей в воскресенье, 9 сентября, приняли участие от двух до семи тысяч человек. Порядка 400 протестующих были задержаны. Сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии проводили задержания с необычайной жесткостью, передает корреспондент DW. Часть активистов попыталась прорваться к Дворцовой площади, другая группа протестующих дошла до площади Восстания.

Несогласованный согласованный митинг

Участница акции в Петербурге против пенсионной реформы

Протестная акция в Петербурге проходила на площади Ленина у Финляндского вокзала. Изначально городская администрация даже санкционировала этот митинг, инициированный сотрудниками петербургского штаба Алексея Навального. Однако за три дня до мероприятия Смольный отказал в его проведении, объяснив это прорывом водопровода вблизи того места, где планировалось установить трибуну для выступающих. В результате организаторам акции порекомендовали перенести митинг в Удельный парк, подальше от центра города.

Но сторонники Навального к рекомендациям не прислушались, и в воскресенье перед Финляндским вокзалом стали собираться недовольные пенсионной реформой петербуржцы. Так как место первоначально запланированного митинга было окружено металлическими ограждениями, а по периметру площади стояли полицейские машины, люди стали собираться на тротуаре. Они передавали друг другу листовки с требованием отменить повышение пенсионного возраста, тут и там стали появляться плакаты, где обыгрывался призыв Владимира Путина "проявить понимание” по поводу отсрочки выхода на пенсию.

Поход на Дворцовую

Полиция на акции в Санкт-Петербурге, 9 сентября 2018 года

Сотрудники полиции несколько раз обратились к собравшимся с требованием "прекратить незаконную акцию”, а спустя 15 минут начались задержания. Поначалу в полицейские автобусы отправляли тех, кто держал в руках плакаты, но вскоре стали забирать и случайных прохожих, включая несовершеннолетних.

Пришедший на митинг к Финляндскому вокзалу член городского политсовета партии "Парнас” Олег Максаков так прокомментировал корреспонденту DW происходящее: "Это полнейшее безобразие со стороны наших властей. Люди пришли выразить свою гражданскую позицию по отношению к происходящему. И даже если с точки зрения Смольного они не правы, то применение силовых методов по отношению к безоружным людям противоречит и Конституции РФ, и принципам гуманного цивилизованного общества”.

Около 15:00 мск участники акции начали двигаться в сторону Дворцовой площади, чтобы провести митинг там. По пути они неоднократно попадали в окружение ОМОНа, а многие из них спустя считанные минуты - и в автозаки. Десятки людей были задержаны на Пироговской набережной. Те, кому удалось прорвать кольцо омоновцев и дойти до Литейного моста, впоследствии разбились на группы: часть протестующих попыталась пройти к Дворцовой площади, но полиция преградила им путь, задержав большинство демонстрантов. Другие участники акции дошли до Невского проспекта, а оттуда - к площади Восстания. Здесь акция протеста и завершилась около 18.30 мск.

В Группе помощи задержанным корреспонденту DW сообщили, что им удалось установить контакт примерно с 400 демонстрантами, доставленными в отделения полиции города. Эти же даннные подтвердили журналистам в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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