В Пекине открылся крупнейший в мире аэропорт

В Китае официально начал работу крупнейший по площади терминала аэропорт в мире. Председатель КНР Си Цзиньпин открыл международный аэропорт Дасин в среду, 25 сентября, за несколько дней до 70-летия республики. В тот же день расположенный в 50 км к югу от центра Пекина воздушный хаб примет первые рейсы. Транспортное сообщение между китайской столицей и аэропортом будет открыто 26 сентября. Продолжительность поездки на скоростном поезде из центра Пекина составит 20 минут.

Один из последних проектов архитектора Захи Хадид

Предполагается, что до 2021 года пассажиропоток будет составлять около 45 миллионов человек в год, позже планируется увеличить этот показатель до 100 миллионов. Аэропорт имеет восемь взлетно-посадочных полос, все из них будут введены в эксплуатацию до 2024 года.

Здание аэропорта Дасин в форме звезды

Здание новых воздушных ворот Пекина площадью 700 тысяч квадратных метров было спроектировано знаменитым иракско-британским архитектором Захой Хадид незадолго до ее смерти в 2016 году. Терминал в форме шестиконечной звезды имеет органичные формы и много естественного света. Оформление каждого из шести рукавов, расходящихся от центрального ядра, посвящено традиционным китайским культурным явлениям, в частности, шелкографии, фарфору и чаю. В терминале располагаются более 80 гейтов.

Строительство продолжалось четыре года

Аэропорт был построен за четыре года, в проект было вложено 120 миллиардов юаней (в пересчете 15 миллиардов евро). Включая всю инфраструктуру для железнодорожного и автомобильного транспорта к аэропорту, стоимость аэропорта составила 400 миллиардов юаней.

Открытый в конце 1950-х годов аэропорт Пекина Шоуду на севере китайской столицы обслуживает ежегодно более 100 миллионов пассажиров. По объему пассажиропотока он занимает второе место в мире после аэропорта Атланты в США. Его третий терминал был открыт незадолго до Олимпиады-2008, но уже сейчас испытывает серьезные перегрузки.

1 октября Китай празднует 70-летний юбилей со дня основания коммунистической Народной Республики в 1949 году.

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