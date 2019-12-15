 В парламенте Турции устроили флешмоб против фемицида | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2019

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Мир

В парламенте Турции устроили флешмоб против фемицида

Депутатки от турецкой оппозиционной партии исполнили песню "The Rapist is You" в знак протеста против насилия в отношении женщин. Ранее аналогичные акции состоялись в Тунисе и Бразилии.

Протест в Стамбуле против насилия над женщинами

Протест в Стамбуле против насилия над женщинами

Не менее восьми депутаток от ведущей оппозиционной силы - Народно-республиканской партии Турции - присоединились к мировому флешмобу, исполнив в Великом национальном собрании - парламенте страны - турецкую версию чилийской песни "The Rapist is You" в знак протеста против насилия в отношении женщин. Как сообщило в воскресенье, 15 декабря, агентство Reuters, законодательницы и их коллеги держали в руках около 20 фотографий женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Аналогичные акции прошли 15 декабря в Измире на западе страны, а также в Стамбуле.

По данным правозащитных организаций, в 2018 году от рук мужчин в стране погибли 440 женщин - в два раза больше, чем в 2012 году, когда парламент Турции одобрил закон о защите от домашнего насилия. Официальной статистики по фемициду - гендерно мотивированным убийствам женщин и девочек - в стране нет. По мнению ряда экспертов, рост цифр свидетельствует о недостаточно успешной реализации законодательства на практике.

По всему миру: от Туниса до Бразилии

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Аналогичные флешмобы прошли и в других странах мира. Так, к акции на улицах Туниса 14 декабря присоединились около 60 женщин. Мероприятие прошло на фоне роста популярности в соцсетях хэштэга EnaZeda - аналога MeToo в этой североафриканской стране. Кампания получила широкую поддержку, после того как в Сети появились фото новоизбранного тунисского депутата Зухейра Маклуфа, якобы мастурбирующего возле школы в Тунисе. Сам законодатель утверждал, что страдает от диабета и просто справлял нужду возле учебного заведения.

В Бразилиа, столице Бразилии, 13 декабря исполнить чилийский хит на улицы вышли около 200 женщин. Они завязали глаза повязками, намекая на слепоту патриархальной системы, неспособной защитить женщин.

"Ты - насильник"

Песню The Rapist is You ("Ты - насильник") первыми спели члены чилийской феминистической группы Las Tesis. Премьера композиции состоялась 20 ноября в чилийском Вальпараисо. После этого клип стал необыкновенно популярным в интернете, а активисты по всему миру начали проводить флешмобы под эту музыку.

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    Автор: Никита Баталов


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