В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Во Франции сотни демонстрантов в желтых жилетах утром в субботу, 1 декабря, вновь собрались на Елисейских полях в центре Парижа, чтобы вновь выразить протест против роста цен на топливо и, в целом, против реформаторской политики правительства. Некоторые демонстранты попытались прорваться через полицейский контрольно-пропускной пункт, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ. Два человека были задержаны за ношение запрещенного оружия.

Елисейские поля по-прежнему доступны для пешеходов, однако полиция останавливает их для проверки. Правоохранительные органы надеются не допустить повторения ожесточенных столкновений на этой улице, имевших место неделю тому назад. Для охраны порядка задействовано около 5 тысяч полицейских. Активисты через социальные сети призвали единомышленников перекрывать дороги в Париже.

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.

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