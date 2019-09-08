 В Париже ″желтые жилеты″ ворвались в универмаг Galeries Lafayette | Новости из Германии о Европе | DW | 17.11.2019

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Европа

В Париже "желтые жилеты" ворвались в универмаг Galeries Lafayette

Около 200 человек продолжают в Париже акцию по случаю годовщины с начала митингов "желтых жилетов". В магазине Galeries Lafayette прошел протест против общества потребления.

Манифестанты в универмаге Galerie Lafayette, 17 ноября 2019 г.

Манифестанты в универмаге Galerie Lafayette, 17 ноября 2019 г.

В Париже в воскресенье, 17 ноября, в честь первой годовщины с начала протестов "желтых жилетов" несколько десятков человек устроили акцию в фешенебельном французском универмаге Galeries Lafayette. Толпа митингующих ворвалась в здание и начала скандировать разные лозунги, в том числе "Работай, потребляй и заткнись".

Ранее участники движения "желтых жилетов" объявили о намерении провести акцию в одном из торговых центров столицы в знак протеста против общества потребления. У универмага Galeries Lafayette собралось большое количество полицейских. Впоследствии они выгнали митингующих из здания.

Контекст

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

Российские интернет-тролли якобы заинтересовались протестным движением "желтые жилеты" во Франции. DW попыталась разобраться в этом и наткнулась на другую их возможную "операцию". (17.12.2018)

В столице Франции продолжаются протесты, начавшиеся накануне по случаю годовщины с начала акций "желтых жилетов". В центре города собрались около 200 человек, сообщает информагентство AFP. Протест проходит в целом мирно, до обеда по местному времени были задержаны 20 человек.

28 тысяч протестующих и 254 задержанных

16 ноября в акциях "желтых жилетах" по всей Франции, по данным МВД, приняли участие 28 тысяч человек, в том числе 4700 - в Париже. Организаторы сообщили о 39,5 тысячи участниках. При этом в разных городах полиция задержала 254 человек, в том числе 173 - в Париже. Утром 17 ноября под стражей находились еще 155 человек, восемь из которых не достигли совершеннолетнего возраста.

Протесты "желтых жилетов" почти с самого начала сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты. Правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, и демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. Тот пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

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    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

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