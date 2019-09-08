В Париже "желтые жилеты" ворвались в универмаг Galeries Lafayette

В Париже в воскресенье, 17 ноября, в честь первой годовщины с начала протестов "желтых жилетов" несколько десятков человек устроили акцию в фешенебельном французском универмаге Galeries Lafayette. Толпа митингующих ворвалась в здание и начала скандировать разные лозунги, в том числе "Работай, потребляй и заткнись".
Ранее участники движения "желтых жилетов" объявили о намерении провести акцию в одном из торговых центров столицы в знак протеста против общества потребления. У универмага Galeries Lafayette собралось большое количество полицейских. Впоследствии они выгнали митингующих из здания.
В столице Франции продолжаются протесты, начавшиеся накануне по случаю годовщины с начала акций "желтых жилетов". В центре города собрались около 200 человек, сообщает информагентство AFP. Протест проходит в целом мирно, до обеда по местному времени были задержаны 20 человек.
28 тысяч протестующих и 254 задержанных
16 ноября в акциях "желтых жилетах" по всей Франции, по данным МВД, приняли участие 28 тысяч человек, в том числе 4700 - в Париже. Организаторы сообщили о 39,5 тысячи участниках. При этом в разных городах полиция задержала 254 человек, в том числе 173 - в Париже. Утром 17 ноября под стражей находились еще 155 человек, восемь из которых не достигли совершеннолетнего возраста.
Протесты "желтых жилетов" почти с самого начала сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты. Правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, и демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. Тот пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Акции не утихают
В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Вандалы повредили триумфальную арку
1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов