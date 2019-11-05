 В Пакистане 100 тысяч демонстрантов требуют отставки правительства | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

В Пакистане 100 тысяч демонстрантов требуют отставки правительства

В Исламабаде порядка ста тысяч сторонников оппозиционного исламистского политика Мауланы Фазл-ур-Рехмана требуют отставки премьера Имрана Хана и новых выборов.

Лагерь демонстрантов, требующих отставки премьера Пакистана Имрана Хана

Лагерь демонстрантов, требующих отставки премьера Пакистана Имрана Хана

В Пакистане около ста тысяч активистов не покидают центр Исламабада, требуя отставки правительства. Как сообщает информагентство dpa во вторник, 5 ноября, переговоры правительства с представителями оппозиционных партий, участвующих в протестах, остались без результата.

Около десяти дней назад лидер пакистанской исламистской оппозиции, консервативный клирик Маулана Фазл-ур-Рехман призвал своих сторонников отправиться из разных городов страны маршем на Исламабад. Основные требования присоединившихся к Рехману десятков тысяч активистов, многие из которых являются сторонниками возглавляемой им партии "Джамиат Улема-и-Ислам (Фазл)" ("Объединение мусульманских богословов (Фазл)"), - это отставка действующего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, проведение досрочных выборов и ограничение влияния военных на политику.

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Оппозиционные политики утверждают, что представители вооруженных сил, имеющие большое влияние в стране, фальсифицировали результаты парламентских выборов 2018 года, чтобы привести к власти партию Имрана Хана "Движение за Справедливость".

1 ноября Фазл-ур-Рехман пригрозил, что выведет протесты "на новый уровень", если Хан в течение двух дней не уйдет в отставку. Этот ультиматум поддержали и другие известные политики в Пакистане, указывает dpa. Правительство отказалось отправить Хана в отставку, однако предложило оппозиции начать переговоры.

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