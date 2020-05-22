 В Пакистане разбился пассажирский самолет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2020

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Мир

В Пакистане разбился пассажирский самолет

На борту разбившегося авиалайнера, летевшего из Лахора в Карачи, находилось более 100 человек.

Самолет авиакомпании PIA

Самолет авиакомпании PIA

В Пакистане в пятницу, 22 мая, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщил представитель авиакомпании PIA, которой принадлежал самолет.

Самолет, следовавший из города Лахор в Карачи, рухнул за несколько минут до посадки. Крушение произошло в населенной местности, в результате был поврежден ряд домов. О жертвах среди местного населения сообщений пока нет. На место происшествия прибыли военные, полиция и спасатели.

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