В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане в пятницу, 22 мая, потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщил представитель авиакомпании PIA, которой принадлежал самолет.

Самолет, следовавший из города Лахор в Карачи, рухнул за несколько минут до посадки. Крушение произошло в населенной местности, в результате был поврежден ряд домов. О жертвах среди местного населения сообщений пока нет. На место происшествия прибыли военные, полиция и спасатели.

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