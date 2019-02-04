В ОЭСР договорились об обращении с искусственным интеллектом

Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также еще 6 государств: Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Перу и Румыния - согласовали основные принципы обращения с искусственным интеллектом. Разработки в области искусственного интеллекта должны вестись прозрачно и системы, снабженные им, должны иметь соответствующую маркировку, говорится в заявлении организации, сделанном в среду, 22 мая, на заседании министров стран ОЭСР в Париже.
Кроме того, системы, использующие искусственный интеллект, должны "функционировать надежно и стабильно, постоянно проходить проверку на потенциальные риски". Организации и лица, работающие с такими системами, несут ответственность за соблюдение этих принципов, говорится далее в документе. Рекомендации ОЭСР не являются юридически обязательными.
"Искусственный интеллект коренным образом меняет нашу жизнь и трудовую деятельность", - заявил глава ОЭСР Анхел Гурриа. При этом, по его словам, он дает множество преимуществ экономике и обществу, и в то же время будит страхи и поднимает вопросы этического плана.
В ОЭСР входит 36 государств - экономически наиболее развитых стран мира, а также несколько стран с переходной экономикой, таких как Турция и Мексика.
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Автор: Ксения Сафронова