 В отношении лондонского преступника открыто расследование | Новости из Германии о Европе | DW | 19.08.2018

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Европа

В отношении лондонского преступника открыто расследование

В понедельник состоится первое заседание по делу о нападении в Лондоне. 29-летнего Салиха Хатера обвиняют в покушении на убийство.

Лондон, на месте преступления. 14 августа 2018 г.

Лондон, на месте преступления. 14 августа 2018 г.

После инцидента в Лондоне британская полиция открыла официальное расследование в отношении предполагаемого преступника. В ночь на воскресенье, 19 августа, стало известно, что уроженца Судана Салиха Хатера, обладающего британским паспортом, обвиняют в покушении на убийство. В ближайший понедельник 29-летний Хатер предстанет перед судом.

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Утром во вторник, 14 августа, легковой автомобиль врезался в заграждение у здания парламента Великобритании. В результате этого три человека были ранены. Хатер был арестован вскоре после взрыва. Сотрудничать со следствием подозреваемый отказался. Мотивы его действий пока не устанавлены.

В рамках расследования преступления были проведены обыски в Бирмингеме, где живет Хатер, а также в городе Ноттингеме. Прокуратура рассматривает случай как теракт, с учетом характера преступления, символичного места его осуществления, а также гражданских лиц и полицейских как предполагаемые цели преступника. По словам очевидцев, автомобиль врезался в толпу пешеходов и велосипедистов на скорости около 40-50 километров в час. Свидетели отмечают, что водитель обеими руками удерживал руль и смотрел только перед собой. После наезда он не обернулся, чтобы посмотреть, какой ущерб был причинен прохожим. По версии СМИ, мужчина мог находиться под действием лекарств или наркотиков.

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    Автор: Илья Коваль


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