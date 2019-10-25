 В отношении Кличко возбуждено уголовное дело | Новости из Германии об Украине | DW | 02.11.2019

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Украина

В отношении Кличко возбуждено уголовное дело

Мэра Киева подозревают в завышении стоимости реконструкции Шулявского моста.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завело уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко по подозрению в злоупотреблении властью. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в НАБУ.

В правоохранительном органе подчеркнули, что по состоянию на 31 октября в отношении политика продолжалось "досудебное расследование", уточняет агентство РБК.

Сведения о производстве внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В ответ на требование Высшего антикоррупционного суда

Контекст

Как и подобает настоящему чемпиону, Виталий Кличко готов выйти на политический ринг для защиты своего статуса мэра Киева. Журналист Сергей Руденко о грядущих выборах в Киеве - специально для DW. (20.09.2019)

Новый президент Украины обещал "сажать" за коррупцию. Повестки на допросы Порошенко и Кличко выглядят первыми ласточками на фоне запроса в обществе на показательные процессы. (30.07.2019)

Дело открыто после постановления Высшего антикоррупционного суда в ответ на жалобу депутатов Киевского городского совета. По их мнению, Кличко и чиновники Киевской городской государственной администрации и "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли завысить стоимость реконструкции Шулявского моста. На эти цели было потрачено до 1 млрд гривен (около 36 млн евро).

Депутаты также считают, что Кличко мог способствовать "незаконной реализации имущественных прав" юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником и бенефициаром "Укрстрой Инвест" и "Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.

Сторонники Кличко связывают расследование в отношении него с предвыборной борьбой. В середине сентября 2019 года политик сообщил о начале консультаций с киевскими депутатами о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва.

Вместе с тем первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко 1 октября заявил, что досрочные выборы в Киеве 8 декабря вряд ли состоятся из-за слишком коротких сроков.

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    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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