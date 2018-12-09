В Осло награждены лауреаты Нобелевской премии мира за 2018 год

В ратуше норвежской столицы Осло в понедельник, 10 декабря, прошла церемония награждения лауреатов Нобелевской премии мира за 2018 год. Иракская правозащитница Надя Мурад Баси Таха и врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге получили награду за вклад в борьбу против сексуального насилия, совершаемого в ходе вооруженных конфликтов. Мурад и Муквеге "привлекли внимание к страданиям женщин в Ираке, Демократической республике Конго и в других странах мира, где сексуальное насилие применяется как оружие", отметила председатель Нобелевского комитета Берит Райс-Андерсен.

Выступая на церемонии, 25-летняя Мурад призвала международное сообщество к защите прав курдской этноконфессиональной группы езидов, к которой она относится. В 2014 семью девушки захватили боевики террористической группировки "Исламское государство", которые убили ее мать и брата. Мурад была продана в сексуальное рабство вместе с тысячами других езидок, ей удалось бежать после трех месяцев плена. В 2016 году Надя Мурад была назначена послом доброй воли ООН.

В свою очередь Муквеге заявил, что единственно возможная война - "против равнодушия", и призвал не закрывать глаза на сексуальное насилие, совершаемое в ходе вооруженных конфликтов. 63-летний врач-гинеколог основал в Демократической республике Конго госпиталь для женщин, подвергшимся групповым изнасилованиям во время войны в Конго в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Пациентами больницы стали более 50 тысяч жертв насилия. Муквеге - лауреат премии ООН по правам человека за 2008 год и премии имени Сахарова за 2014 год.

Награждение других нобелевских лауреатов

В этот же день в Стокгольме состоится награждение других нобелевских лауреатов. Нобелевскую премию по физике 2018 года разделили ученые Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стриклэнд - за новаторские изобретения в области лазерной физики. Нобелевскими лауреатами в области физиологии и медицины стали ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё, открывшие терапию рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции.

Высшей международной научной награды по химии удостоены Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за научный вклад в развитие экологических технологий в химической промышленности. В свою очередь экономисты Пол Ромер и Уильям Нордхаус стали лауреатами Нобелевской премии по экономике.

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