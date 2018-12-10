 В ОПЕК+ сократят добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в день | Экономические новости из Германии | DW | 06.12.2019

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Экономика

В ОПЕК+ сократят добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в день

Решение о дополнительном сокращении объема производства нефти приняли члены ОПЕК и 10 стран-партнеров. Эксперты предсказывают повышение цен на топливо.

На встрече стран ОПЕК+ в Вене

На встрече стран ОПЕК+ в Вене

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+) делают ставку на дальнейшее сокращение производства нефти. Министры нефтяной промышленности 24 стран, на встрече в пятницу, 6 декабря, в Вене договорились с 1 января 2020 года сократить объем добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки.

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Эксперты затрудняются в прогнозах, к каким последствиям может привести дополнительное сокращение мировой нефтедобычи на 0,5 процента. По всей видимости, оно вызовет новое повышение цен на нефть и бензин. В то же время Международное энергетическое агентство недавно прогнозировало, что в первом полугодии 2020 года потребности мирового сообщества в нефти, производимой странами ОПЕК, заметно снизятся.

После известия о решении ОПЕК+ мировые цены на нефть резко подскочили. Во второй половине дня 6 декабря нефть марки Brent торговалась по 64,70 долларов за баррель (плюс 1,35 доллара по сравнению с 5 декабря), а нефть марки West Texas - по 59,54 доллара за баррель (плюс 1,08 доллара).

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  • Электропоезд рядом с автобаном

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    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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