В ООН расследуют подозрения в коррупции в африканских представительствах

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) проводит проверку в связи с подозрениями в махинациях, осуществляемых в представительствах в Уганде и Кении. В четверг, 9 января, представитель организации Сесиль Пуайи подтвердила агентству AFP, что УВКБ получило данные о коррупции в двух восточноафриканских государствах и начало расследование этих случаев, о которых в тот же день сообщил немецкий еженедельник Stern.

Сотрудники УВКБ помогали африканцам стать участниками программы переселения

По данным Stern, сотрудники УВКБ в Кении и Уганде за денежное вознаграждение помогали африканцам получить возможность участвовать в программе ООН по переселению нуждающихся в особой защите беженцев и выехать в западные страны. Среди прочего, они выдавали поддельные документы, в частности, медицинские справки, пишет издание. По его информации, за обеспечение места в программе сотрудники ООН взимали плату в размере 2500 долларов США.

Как отмечается далее в материале, в столице Уганды Кампале образовался целый "рынок" по нелегальной продаже мест в программе переселения ООН, в которой участвуют посредники и местные сотрудники УВКБ.

По данным УВКБ, среди стран, принявших наибольшее число нелегальных мигрантов по данной программе, - США, Канада и Великобритания. В программе участвует и Германия. В 2016 и 2017 годах организация уже расследовала пять случаев подкупа в Кении. С тех пор УВКБ регулярно информирует беженцев о том, что участие в ее программах бесплатно, сообщила далее представитель организации.

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