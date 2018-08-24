В ООН обеспокоены трансформацией "Исламского государства"

Идеология воинствующего исламизма прижилась в новых уголках мира, демонстрируя тем самым способность "Исламского государства" (ИГ) к адаптации в новых условиях и его стремление расширить свое идеологическое влияние в других странах. Об этом постпред США при ООН Никки Хейли сказала на прошедшем в Нью-Йорке в четверг, 23 августа, заседании Совета Безопасности ООН. Оно было посвящено анализу деятельности террористической группировки ИГ и новым задачам мирового сообщества по борьбе с ней.

Вашингтон намерен укреплять партнерские отношения со странами, борющимися с терроризмом, для обеспечения окончательного разгрома ИГ, подчеркнула Хейли, призвав международное сообщество использовать инструмент санкций для лишения финансирования террористических групп. "Борьба с террором будет принимать различные формы, но результат уже есть, - указала она. - Соединенные Штаты будут продолжать борьбу против ИГ и "Аль-Каиды" до полной победы".

Новые источники финансирования "Исламского государства"

ИГ концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании, а также спекулируя на фондовых биржах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, фиксируется "стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран". Кроме того, указал он, террористическая группировка также "продолжает бороться за контроль над наркопотоками, в том числе из Афганистана". Серьезное беспокойство, отметил Небензя, вызывает тот факт, что ИГ по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, а также вооружение, в том числе "через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран". Он также выразил мнение, что в Сирии место теснимого ИГ могут занять террористы "Аль-Каиды".

Опасность возвращения иностранных боевиков ИГ

Заместитель Генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков указал, что ИГ продолжает представлять серьезную проблему, особенно из-за ее превращения в скрытую сеть и расширения деятельности ее региональных "филиалов". Кроме того, потенциальной угрозой безопасности являются иностранные боевики-террористы, возвращающиеся после разгрома ИГ в Ираке и Сирии в свои страны.

Помощник Генерального секретаря ООН Мишель Конинскс, возглавляющая Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН, в связи с этим подчеркнула, что возвращение боевиков ИГ создает ряд проблем для правительств многих стран, включая сбор доказательств их преступлений и наличие правовых норм для их уголовного преследования. Даже находясь за решеткой, они несут опасный потенциал для радикализации других заключенных. Правительства, отметила Конинскс, все больше обеспокоены тем, что некоторые из возвратившихся боевиков могут продолжить террористическую деятельность.

ИГ уходит в подполье

Перед заседанием Совбеза был распространен доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, посвященный задачам в борьбе с "Исламским государством" в новых условиях. Несмотря на успехи, говорится в докладе, многие проблемы сохраняются. В частности они обусловлены продолжающимся преобразованием ИГ из территориального субъекта в подпольную сеть, деятельностью региональных отделений и угрозой, исходящей от возвращающихся и перемещающихся иностранных боевиков-террористов.

Смотрите также:

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Разрушения в старой части Мосула Исторический центр Мосула лежит в руинах. Второй по величине город Ирака расположен на западном берегу реки Тигр. Решающая битва за освобождение Мосула от боевиков "Исламского государства" прошла в западной части города. Боевики ИГ, называвшие себя "бойцами халифата", во время своего отступления забаррикадировались в улочках старого города.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Картины апокалипсиса Если смотреть с восточного берега Тигра на исторический центр Мосула, что на западном берегу реки, открывается ужасное зрелище: груды камней, разрушенные дома и расплавленный металл. В июне 2017 года в ходе боев с ИГ город интенсивно бомбили силы международной антитеррористической коалиции. Около 400 бомб было сброшено на Мосул.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Как прежде уже никогда не будет Исторический центр Мосула никогда не будет выглядеть так, как прежде - до начала операции по освобождению города от боевиков ИГ. Сейчас на месте Мосула миллионов тонн строительного мусора.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Опасное возвращение Зара вместе с ее 4 детьми решила вернуться в разбомбленный город. Ее семье нечем платить за дорогое жилье в уцелевшей части города на восточном берегу Тигра. Опасность подстерегает семью повсюду.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Смертельная опасность под ногами То, что лежит незамеченным среди руин, - пояс, начиненный взрывчаткой и металлическими осколками, принадлежащий террористу-смертнику. Если произойдет взрыв, эти осколки разлетятся на большое расстояние. Жители Мосула, которые постепенно возвращаются в разрушенный город, подвергаются опасности стать жертвами брошенных самодельных взрывных устройств или неразорвавшихся бомб.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Следы боев В разрушенном историческом центре Мосула следы уличных боев видны до сих пор. Борьба за освобождение города длилась 9 месяцев: с ноября 2016 года по июль 2017-го. Наступление армии Ирака и ее союзников поддерживали с воздуха, нанося авиаудары, силы международной антитеррористической коалиции. В результате боев большая часть города оказалась разрушена.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Жертвы боев в Мосуле На одной из многочисленных улочек Мосула лежат, завернутые в мешки, тела 10 человек. До сих пор в развалинах города находят погибших. На улице жарко, в городе сильно ощущается трупный запах. До сих неизвестно, сколько людей погибло во время девятимесячных боев за освобождение Мосула. По предварительным оценкам, число погибших составляет от 10 000 до 40 000 человек.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Возможно ли примирение? Кое-где на стенах разрушенных домов можно увидеть граффити, наподобие этого: "ИГ - мы хотим твоей крови". Местным жителям предстоит сложный и длительный процесс примирения. Смогут ли те, кто пострадал от джихадистов ИГ, и те, кто их поддерживал, мирно соседствовать друг с другом?

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Необходимо срочно создавать рабочие места Ахмед Мохаммед Абдулрахман - глава администрации одного из районов соседнего города Хамам Мангуша. Он пытается предотвратить возвращение джихадистов и помочь жертвам. "Проблема в том, что у людей здесь слишком много свободного времени. Нам надо срочно создавать рабочие места, чтобы люди могли отвлечься от горьких мыслей. Если ты живешь только прошлым, оно обязательно повторится", - говорит он.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Ан-Нури и ее особое значение В Мосуле расположена известная мечеть Ан-Нури - некогда визитная карточка исторической части города. Во время боев мечеть была разрушена. В июне 2014 года лидер боевиков ИГ Абу Бакр аль-Багдади провозгласил здесь создание "халифата". Мосул находился под контролем боевиков целых три года.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Спасение культурного наследия Боевики ИГ, оставляя Мосул, взорвали мечеть Ан-Нури. В начале 2018 года власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили о том, что готовы выделить на восстановление древней мечети, разрушенной боевиками, 50 млн долларов.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Древний минарет Знаменитому минарету мечети Ан-Нури в Мосуле более 800 лет. Ему были нипочем ни ураганы, ни войны. Местные жители называют его "хадба", что значит горбатый или падающий минарет. Сейчас лишь его уцелевшие части напоминают о древней постройке.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Уличные бои Узкие улочки старого города, где забаррикадировались бойцы ИГ, оставляя Мосул, хранят следы ожесточенных боевых действий. Вход в этот дом, где прятались джихадисты, был заминирован. Трупный запах указывает на то, что здесь погибли люди. Выжившие рассказывают, что боевики ИГ использовали мирное население в качестве живого щита.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Следы боев на улицах Мосула В руинах разбомбленного дома лежат провода для мобильных телефонов и заржавевшая батарея. В нескольких шагах дальше можно найти маленькую рацию. Еще одно такое устройство виднеется в проеме окна.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Идеология джихада не побеждена Рядом с выцветшим, разорванным камуфляжным жилетом лежит Коран. Боевиков террористической организации "Исламское государство" удалось разбить. Но те из них, кому удалось спастись, продолжают набирать в ряды ИГ новых воинственных сторонников радикального ислама и организуют теракты на территории Ирака. Идеология джихада по-прежнему не побеждена.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Расплавленный металл Среди разрушенных строений виднеются покореженные автомобили. Многие из них в результате бомбардировок Мосула превратились в груду ржавеющего металла. Кроме того, в городе полно неразорвавшихся бомб, которые покрываются ржавчиной и по-прежнему представляют смертельную опасность для возрождающегося после войны города.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Борьба за потерянную родину До того, как Мосул перешел под контроль ИГ, в городе насчитывалось около 2 млн жителей. Из-за военных действий около половины из них покинули Мосул. Около 700 000 человек жили когда-то в густонаселенном старом городе. Эта женщина нашла свой дом лежащим в руинах. Несмотря на это, она все равно хочет сюда вернуться.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Напоминание о мирной жизни Исторический центр Мосула был знаменит роскошными ярко разукрашенными входными дверьми. Только некоторые из них уцелели в ходе боев. Кованые двери, напоминающие произведения искусства, - яркие пятна на фоне разрушенного города.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Дом, который может оказаться ловушкой Так выглядит изнутри дом, в который после освобождения Мосула вернулись жильцы. Многие семьи беженцев больше не хотят жить в специальных лагерях на окраинах или снимать дорогое жилье в уцелевшей части города. Но существует опасность, что мягкая игрушка, забытая на окне в этом доме, может быть начинена взрывчаткой. Этот, как и многие другие дома в Мосуле, сначала нужно разминировать.

Быший оплот ИГ: Мосул через год после освобождения Сложный процесс восстановления Битва за освобождение Мосула, по оценкам экспертов, войдет в историю из-за самых тяжелых с момента Второй мировой войны уличных боев, прошедших в городских условиях. Восстановление разрушенного города - долгий и дорогостоящий процесс. Правительство Ирака исходит из того, что для этого понадобится минимум 2 миллиарда долларов. Автор: Сандра Петерсман, Наталья Позднякова

