 В ООН назвали число жертв циклона ″Идай″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2019

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Мир

В ООН назвали число жертв циклона "Идай"

Пока не сошли воды "многокилометровых внутренних морей", трудно оценить истинный масштаб катастрофы. По данным ООН, погибли более 600 человек.

разрушения в Мозамбике

По меньшей мере 615 человек стали жертвами тропического циклона "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Об этом сообщило в субботу, 23 марта, Управление ООН по координации гуманитарных операций (OCHA).

По данным ООН, только в Мозамбике в результате стихийного бедствия погибли около 300 человек. Власти Мозамбика оценивают число жертв в 417 человек. Такую цифру озвучил министр окружающей среды Селсо Коррейя.

"Нам придется подождать, пока отступят нахлынувшие воды, только тогда мы будем иметь полную картину жертв в Мозамбике", - заявил координатор OCHA Себастиан Родс Стампа.

Контекст

Власти опасаются, что жертвами циклона "Идай" стали не менее одной тысячи человек. Портовый город Бейра с полумиллионным населением уже неделю остается без электричества. (20.03.2019)

Площадь Франции увеличилась на 374 квадратных километра. Такова площадь острова Майотта в Индийском океане между Мозамбиком и Мадагаскаром. 31 марта 2011 года Майотта официально стала 101-м французским департаментом. (03.04.2011)

Между тем Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН уже причисляет стихийное бедствие в Мозамбике к крупнейшим гуманитарным катастрофам наряду с Йеменом, Сирией и Южным Суданом. В районе бедствия проживало более 1,7 миллиона человек, по меньшей мере 600 тысяч лишились крова из-за наводнений и разрушений.

Скорость ветра в Мозамбике достигала 160 км в час

Циклон "Идай" силой 4 балла по пятибалльной шкале обрушился на территорию Мозамбика в районе Бейры в ночь на 15 марта. Порывы ветра достигали 160 километров в час. В стране начались сильные наводнения из-за повышения уровня воды в реках вследствие проливных дождей.

Еще 19 марта представитель ООН сообщил, что по течению двух крупных рек из-за наводнений образовались "многокилометровые внутренние моря". По заключению ООН, в Мозамбике имеет место масштабная природная катастрофа.

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