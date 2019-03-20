В ООН назвали число жертв циклона "Идай"

По меньшей мере 615 человек стали жертвами тропического циклона "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави. Об этом сообщило в субботу, 23 марта, Управление ООН по координации гуманитарных операций (OCHA).
По данным ООН, только в Мозамбике в результате стихийного бедствия погибли около 300 человек. Власти Мозамбика оценивают число жертв в 417 человек. Такую цифру озвучил министр окружающей среды Селсо Коррейя.
"Нам придется подождать, пока отступят нахлынувшие воды, только тогда мы будем иметь полную картину жертв в Мозамбике", - заявил координатор OCHA Себастиан Родс Стампа.
Между тем Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН уже причисляет стихийное бедствие в Мозамбике к крупнейшим гуманитарным катастрофам наряду с Йеменом, Сирией и Южным Суданом. В районе бедствия проживало более 1,7 миллиона человек, по меньшей мере 600 тысяч лишились крова из-за наводнений и разрушений.
Скорость ветра в Мозамбике достигала 160 км в час
Циклон "Идай" силой 4 балла по пятибалльной шкале обрушился на территорию Мозамбика в районе Бейры в ночь на 15 марта. Порывы ветра достигали 160 километров в час. В стране начались сильные наводнения из-за повышения уровня воды в реках вследствие проливных дождей.
Еще 19 марта представитель ООН сообщил, что по течению двух крупных рек из-за наводнений образовались "многокилометровые внутренние моря". По заключению ООН, в Мозамбике имеет место масштабная природная катастрофа.
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