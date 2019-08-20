В ОДВЗЯИ ждут данных с трех станций мониторинга ядерных испытаний в РФ

Специалисты Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ; CTBTO) "в соответствии со своей стандартной глобальной процедурой" связались с операторами российских станций мониторинга, как только начались проблемы с передачей данных в ОДВЗЯИ после аварии на полигоне в Северодвинске. Об этом представительница организации сообщила DW во вторник, 20 августа.

По ее словам, ОДВЗЯИ "продолжает оставаться в контакте" с российской стороной. При этом она подтвердила, что у Международной системы мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ начались проблемы с мониторинговыми станциями в подмосковной Дубне и в Кирове еще 10 августа, а 13 августа аналогичные сложности коснулись станций в Билибино на Чукотке и в Залесово (Алтайский край).

"Кроме того, на короткий период времени отключилась еще одна станция, Пеледуй", - добавила представительница ОДВЗЯИ, не указав, когда именно была нарушена передача сигнала с этой станции в Якутии.

Данные с двух станций поступают в Вену

В организации подтвердили информацию, распространенную 20 августа исполнительным секретарем ОДВЗЯИ Лассиной Зербо, по словам которого, российские радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) уже возобновили работу. Отвечая на запрос DW, в ОДВЗЯИ уточнили, что показания с них передаются в Международный центр данных, расположенный в Вене.

"Мы продолжаем поддерживать связь с операторами трех других станций и надеемся, что они в скором времени возобновят работу", - говорится в полученном DW комментарии.

Информацию о статусе мониторинговых станций получает каждое из государств - участников договора в рамках системы, следящей за состоянием работоспособности этих объектов, напомнили в ОДВЗЯИ.

Операторами станций международной системы мониторинга по всему миру являются локальные подрядчики, которые поддерживают контакты со специалистами организации.

Договор не ратифицировали восемь государств

В отличие от Договора о нераспространении ядерного оружия Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний пока не вступил в силу. Его подписали 184 государства, и 168 из них ратифицировали документ. При этом для вступления его в силу необходимо, чтобы его членами стали все страны, располагающие ядерным оружием или потенциальными возможностями для его создания. Соответствующий перечень был составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии, в него вошли 44 государства. Из них договор ратифицировали 36 стран, в том числе Россия. При этом от ратификации отказались восемь государств: США, Египет, Израиль, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и Индия. Последние три страны также не подписали документ.

Система работает в тестовом формате

В этой связи сведения от государств - членов ОДВЗЯИ передаются в Международный центр данных в тестовом формате и в предварительном порядке, предусмотренном для Международной системы мониторинга.

Ранее в тот же день, 20 августа, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что передача данных со станций российского сегмента Международной системы мониторинга - это добровольный шаг.

Станции мониторинга являются частью МСМ, созданной в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний для сбора сейсмических, инфразвуковых, радионуклидных и гидроакустических данных. Всего в этой системе насчитываются 321 станция и 16 радионуклидных лабораторий.

В сентябре 1996 года Генеральная ассамблея ООН большинством голосов проголосовала за ДВЗЯИ. Договор является одним из краеугольных камней в системе международной безопасности и ядерного нераспространения.

Авария в Северодвинске

Об инциденте на полигоне в Северодвинске Минобороны РФ сообщило 8 августа. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В свою очередь, некоторые эксперты опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин.

В результате трагедии погибли семь человек: пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Трое военных и трое специалистов "Росатома" были ранены. Росгидромет после взрыва в Северодвинске зафиксировал кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз. Ведомство объяснило это прохождением радиоактивного облака.

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