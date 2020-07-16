 В ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорам | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорам

Минская группа ОБСЕ приветствуют начавшуюся деэскалацию ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Армянские пограничники

Армянские пограничники

Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует стабилизацию ситуации на границе Армении и Азербайджана с 16 июля. Сопредседатели группы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик в пятницу, 24 июля, призвали конфликтующие страны подготовиться к серьезным переговорам для поиска решения по проблеме Нагорного Карабаха.

"Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью поиска всеобъемлющего решения конфликта. Сопредседатели в очередной раз подчеркивают, что в этот затруднительный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы … гражданскому населению или критически важной инфраструктуре", - говорится в заявлении МГ ОБСЕ.

ОБСЕ призывает воздерживаться от критики Минской группы

В документе отмечается, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия государств - сопредседателей МГ ОБСЕ и призывающие в одностороннем порядке создать новые условия или изменить формат процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога.

Сопредседатели призвали стороны продемонстрировать политическую волю по достижению прочного мирного урегулирования путем воздержания от максималистских позиций, провокационных заявлений и действий и соблюдения режима прекращения огня.

МГ ОБСЕ также подтвердила, что принципы и элементы, изложенные в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года (с приветствием приверженности лидеров Армении и Азербайджана встрече под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ), продолжают составлять основу их посреднических усилий. "Сопредседатели готовы встретиться с лидерами или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее", - подчеркнули в МГ ОБСЕ.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной

Боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались четыре дня. В последние дни ситуация несколько стабилизировалась, но остается напряженной.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. Переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 14:00

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Армении о конфликте в Нагорном Карабахе  

Также по теме

Aserbaidschan Begräbnis Polad Gashimov

Берлин обеспокоен ситуацией на границе Армении и Азербайджана 16.07.2020

Правительство ФРГ призвало власти Армении и Азербайджана "незамедлительно прекратить боевые действия и воздержаться от дальнейших провокативных заявлений и действий".

Armenien Aygepar | Gefechte mit Aserbaidschan | Zerstörung

Конфликт Азербайджана и Армении: как страны обвиняют друг друга 25.07.2020

На армяно-азербайджанской границе напряженность сохраняется. Эскалация затормозила мирное урегулирование, список взаимных претензий растет. DW выслушала представителей обеих стран.

Bergkarabach Grenze zu Aserbaidschan

ООН призвала к прекращению боевого конфликта на границе Армении и Азербайджана 14.07.2020

Генеральный секретарь ООН призвал Баку и Ереван воздержаться от провокативной риторики и прекратить боестолкновения. Стороны конфликта обвиняют друг друга в продолжающихся обстрелах на границе Армении и Азербайджана.

Реклама

Самые читаемые

Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел  

В Хабаровске и Владивостоке вновь прошли митинги в поддержку Фургала  

Суд в Германии наказал "помогавших" мигрантам мошенников  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно