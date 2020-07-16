В ОБСЕ призывают Баку и Ереван готовиться к переговорам

Минская группа (МГ) ОБСЕ приветствует стабилизацию ситуации на границе Армении и Азербайджана с 16 июля. Сопредседатели группы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик в пятницу, 24 июля, призвали конфликтующие страны подготовиться к серьезным переговорам для поиска решения по проблеме Нагорного Карабаха.

"Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью поиска всеобъемлющего решения конфликта. Сопредседатели в очередной раз подчеркивают, что в этот затруднительный период крайне важно воздерживаться от провокационных заявлений и действий, включая угрозы … гражданскому населению или критически важной инфраструктуре", - говорится в заявлении МГ ОБСЕ.

ОБСЕ призывает воздерживаться от критики Минской группы

В документе отмечается, что недавние публичные заявления, критикующие совместные усилия государств - сопредседателей МГ ОБСЕ и призывающие в одностороннем порядке создать новые условия или изменить формат процесса урегулирования, не способствуют возобновлению конструктивного диалога.

Сопредседатели призвали стороны продемонстрировать политическую волю по достижению прочного мирного урегулирования путем воздержания от максималистских позиций, провокационных заявлений и действий и соблюдения режима прекращения огня.

МГ ОБСЕ также подтвердила, что принципы и элементы, изложенные в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года (с приветствием приверженности лидеров Армении и Азербайджана встрече под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ), продолжают составлять основу их посреднических усилий. "Сопредседатели готовы встретиться с лидерами или их представителями в любое время. Сопредседатели также подчеркивают, что наблюдатели ОБСЕ должны вернуться в регион как можно скорее", - подчеркнули в МГ ОБСЕ.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной

Боевые столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались четыре дня. В последние дни ситуация несколько стабилизировалась, но остается напряженной.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. Переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

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