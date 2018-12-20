 В ОБСЕ заявили о серьезных нарушениях прав человека в Чечне | Новости из Германии о России | DW | 20.12.2018

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Россия

В ОБСЕ заявили о серьезных нарушениях прав человека в Чечне

В Чеченской республике преследуют представителей ЛГБТИ, правозащитников, юристов, независимые СМИ и общественные организации, сказано в общем заявлении 16 стран-участниц ОБСЕ.

Бородатые мужчины в черных шапках и военной униформе на построении - отряд чеченского спецназа

Чеченский спецназ

В Чеченской республике РФ происходят "серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека". Это подтверждается доказательствами, представленными в докладе эксперта Московского механизма ОБСЕ профессора Вольфганга Бенедека, заявила в четверг, 20 декабря, постоянная представительница Франции в ОБСЕ Вероник Роже-Лакан, выступая с общим заявлением от имени 16 стран-участниц ОБСЕ.

Контекст

Комиссия по помилованию была бы эффективнее Совета по правам человека. Переубедить власти РФ нельзя, остается лишь смиренно их просить, комментирует встречу Путина с СПЧ Иван Преображенский. (12.12.2018)

Кремль празднует юбилей лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына и преследует оппозиционеров. В России не спешат расстаться с устаревшей политической традицией, считает Миодраг Шорич. (11.12.2018)

Максим Лапунов стал первым гомосексуалом, открыто заявившим, что его преследовали в Чечне из-за сексуальной ориентации, и подавшим заявление в Следственный комитет. (16.10.2017)

Показательный процесс - единственно возможное словосочетание, применимое к оценке рассмотрения в суде дела главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, считает Миодраг Шорич. (19.11.2018)

Московский механизм запущен для расследования нарушений прав человека в Чечне. У России есть шесть дней, чтобы решить, будет ли она сотрудничать с ОБСЕ. Хотя расследование проведут независимо от решения РФ. (03.11.2018)

По ее словам, доклад Бенедека подтверждает верность утверждений "о травле и преследованиях, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях" в Чечне. Жертвами становятся представители сообщества ЛГБТИ, правозащитники, юристы, независимые СМИ и общественные организации.

Во время работы Бенедека в России власти не оказывали ему необходимой помощи, отказываясь сотрудничать в рамках Московского механизма, подчеркнула Роже-Лакан.

"Атмосфера безнаказанности"

В докладе Бенедека отмечено, что в Чечне "существует атмосфера безнаказанности, которая наносит ущерб любой ответственности за нарушения прав человека". Российские правоохранительные органы не расследуют преступления в Чечне, потому что республика "рассматривается как особый случай и область, являющаяся исключением… где особый режим безнаказанности допускается ради стабильности".

России рекомендовано начать "расследование действий правительства Чеченской республики в отношении ЛГБТИ-лиц в целом, а также, в частности, по уголовному делу о предполагаемых нарушениях прав Максима Лапунова", и в отношении предполагаемых внесудебных казней 27 мужчин чеченскими силами безопасности в январе 2017 года в Грозном.

В заявлении содержится призыв к немедленному освобождению под залог чеченского правозащитника Оюба Титиева. Московский механизм ОБСЕ был создан в ноябре 2018 года для расследования нарушений прав человека в Чечне.

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