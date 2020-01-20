 В Норвегии из-за спора о стороннице ИГ развалилась правящая коалиция | Новости из Германии о Европе | DW | 20.01.2020

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Европа

В Норвегии из-за спора о стороннице ИГ развалилась правящая коалиция

Причиной кризиса в кабинете министров в Норвегии стал спор о возвращении в страну предполагаемой сторонницы террористической организации "Исламское государство".

Министр финансов Норвегии Сив Йенсен

Министр финансов Норвегии Сив Йенсен объявила об отставке в знак протеста против возвращения в страну предполагаемой сторонницы ИГ

После добровольной отставки министра финансов Норвегии Сив Йенсен, о которой она объявила в понедельник, 20 января, в стране развалилась правящая коалиция. Причиной ухода Йенсен из кабинета консервативного премьер-министра Эрны Сульберг стал спор о возвращении в Норвегию предполагаемой сторонницы террористической организации "Исламское государство" (ИГ), указывает информагентство Reuters.

На прошлой неделе кабинет министров Норвегии заявил о намерении помочь вернуться в страну из Сирии предполагаемой стороннице ИГ и ее двум детям. В 2013 году эта женщина, которой сегодня 29 лет, покинула Норвегию и позже была задержана по подозрению в членстве в "Исламском государстве". 

Политика "Партии прогресса" в Норвегии

Контекст

Либеральному обществу необходимо и целесообразно провести четкую грань толерантности. И она даст понять: паранджа должна быть запрещена в Германии, считает главный редактор DW Александр Кудашефф. (20.08.2016)

Франция видит себя в состоянии войны с "Исламским государством" и рассчитывает на помощь ФРГ. Об этом речь пойдет на переговорах французского президента с канцлером Германии. (24.11.2015)

В пятницу, 17 января, она вместе с детьми вернулась в Норвегию. В знак протеста Сив Йенсен, возглавляющая правую "Партию прогресса", покинула пост министра финансов страны. "Я привела нас в правительство и теперь вывожу партию из него", - такими словами политик прокомментировала свое решение.

"Партия прогресса" поддерживает идею предоставления помощи детям сторонников "Исламского государства", однако выступает против оказания государственной поддержки взрослым, которые примкнули к этой террористической организации или заключили брак с ее членами, указывает агентство Reuters. Предположительно Эрна Сульберг теперь возглавит правительство меньшинства.

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    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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