 В Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже | Новости из Германии о Европе | DW | 23.09.2018

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Европа

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Гражданина РФ задержали в аэропорту Осло после посещения семинара по цифровым технологиям в здании норвежского парламента. Дипмиссия РФ в Норвегии заявила о "нелепом предлоге".

Парламент Норвегии в Осло

Парламент Норвегии в Осло

В Норвегии по подозрению в шпионаже задержан гражданин России. Как сообщает в воскресенье, 23 сентября, информагентство NTB со ссылкой на норвежскую Службу безопасности полиции задержание произошло двумя днями ранее, 21 сентября, в аэропорту Осло. На следующий день суд в норвежской столице принял решение оставить россиянина под стражей на две недели. Следователи опасаются, что он может уничтожить улики, поясняет Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Контекст

Новая книга Ле Карре "Наследие шпионов" явно обещает стать бестселлером - как и многие другие романы этого блестящего автора триллеров о работе разведки. (16.11.2017)

КГБ Беларуси сообщил о задержании за шпионаж украинского журналиста и объявлении персоной нон-грата советника посольства Украины. В ответ Киев выслал белорусского дипломата. (21.11.2017)

Россиянина подозревают в незаконной разведывательной деятельности, задержание связано с тем, что он посещал семинар по цифровым технологиям, который проходил в здании парламента Норвегии 20-21 сентября с участием чиновников законодательных собраний 34 стран.

Подозрительное поведение в парламенте

Информационный портал VG уточняет, что в мероприятии принимали участие 79 человек, его проводил Европейский центр парламентских исследований и документации. На сайте центра есть информация о "Семинаре по дигитализации общества" в эти же даты, она доступна только для зарегистрированных пользователей.

В полиции VG сообщили, что 51-летнего россиянина задержали из-за подозрительного поведения на семинаре. У него изъяли цифровое оборудование, сообщил адвокат задержанного, отметив, что тот считает произошедшее недоразумением. 

Посольство РФ в Норвегии на своей странице в Facebook подтвердило задержание российского гражданина после его участия в международном семинаре в парламенте в Осло. Дипмиссия считает, что оно "носит надуманный характер и совершено под нелепым предлогом". Дипмиссия обеспечивает консульское содействие и защиту прав и интересов задержанного.

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  • Маргарета Гертруда Зелле, известная как Мата Хари, на оригинальной фотографии.

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    Покорившая Париж

    Маргарета Гертруда Зелле, известная как Мата Хари, на фотографии первого десятилетия ХХ века. Громкая слава как танцовщицы "восточного стиля" пришла к ней в 1905 году. Шпионкой она стала позже, во время Первой мировой войны.

  • Мата Хари умела увлечь публику и поклонников, которых у нее было множество.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Восточная экзотика

    Экзотические костюмы в восточном стиле, загадочное имя, которое она себе взяла (Мата Хари переводится как "око зари" или "солнце"), танец, к концу которого исполницельница представала практически нагой, - Мата Хари умела увлечь публику и поклонников, которых у нее было множество.

  • Такие фотографии Маты Хари продавались тогда во многих европейских столицах.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Звезда эротики

    Такие фотографии Маты Хари продавались тогда во многих европейских столицах.

  • Поскромнее - для почтенных отцов семейств, которые тоже ею увлекались.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Для почтенной публики

    Впрочем, и такие тоже. Поскромнее - для почтенных отцов семейств, которые тоже ею увлекались.

  • Эта фотография сделана непосредственно перед казнью.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Перед казнью

    В июле 1917 года французский военный суд признал Мату Хари виновной в шпионаже в пользу врага и приговорил к смертной казни. Спустя несколько месяцев, 15 октября 1917 года, приговор был приведен в исполнение. Эта фотография сделана непосредственно перед казнью.

  • Несравненная Грета Гарбо в роли легендарной куртизанки и шпионки.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Страсть и трагедия

    О жизни Маты Хари было снято немало художественных фильмов. На этом фото - несравненная Грета Гарбо в роли легендарной куртизанки и шпионки в фильме "Мата Хари" 1927 года. Рядом с ней - актер Рамон Новарро.

  • На снимке: кадр из фильма Мата Хари, агент Н21 1964 года.

    Мата Хари в жизни и на экране

    Агент Н21

    Блистала в роли экзотической танцовщицы и шпионки и французская актриса Жанна Моро. На снимке: кадр из фильма "Мата Хари, агент Н21" 1964 года.

  • В фильме немецкого телеканала ARD Мата Хари: танец со смертью 2017 года Мату Хари сыграла немецкая актриса Наталия Вёрнер (Natalia Wörner).

    Мата Хари в жизни и на экране

    Танец со смертью

    В фильме немецкого телеканала ARD "Мата Хари: танец со смертью" 2017 года Мату Хари сыграла немецкая актриса Наталия Вёрнер (Natalia Wörner).

  • Mata Hari - Photocall - MIPCOM television content market 2016 (picture-alliance/dpa/S. Nogier)

    Мата Хари в жизни и на экране

    Телесериал

    Французская актриса Ваина Джоканте сыграла Мату Хари в сериале, который вышел весной 2017 года на российском Первом канале (до этого его показали в Португалии - на канале SIC). Снят он был при участии России, Португалии и Украины.

    Автор: Ольга Солонарь


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Год назад в Москве был задержан журналист Роман Сущенко

Контекст

Мата Хари в жизни и на экране

Мата Хари была весьма загадочной личностью и трагически закончила свою жизнь: ее расстреляли во Франции за шпионаж в 1917 году. С тех пор о ней сняли не один фильм. (14.07.2017)  

Ссылки в интернете

Bloomberg о задержании россиянина в Норвегии

Сайт Европейского центра парламентских исследований и документации

Портал VG о задержании россиянина в Норвегии

Страница посольства РФ в Норвегии в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Год назад в Москве был задержан журналист Роман Сущенко  

Кибершпионаж: зачем хакерам из России атака на Берлин  

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