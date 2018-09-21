В Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Норвегии по подозрению в шпионаже задержан гражданин России. Как сообщает в воскресенье, 23 сентября, информагентство NTB со ссылкой на норвежскую Службу безопасности полиции задержание произошло двумя днями ранее, 21 сентября, в аэропорту Осло. На следующий день суд в норвежской столице принял решение оставить россиянина под стражей на две недели. Следователи опасаются, что он может уничтожить улики, поясняет Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Россиянина подозревают в незаконной разведывательной деятельности, задержание связано с тем, что он посещал семинар по цифровым технологиям, который проходил в здании парламента Норвегии 20-21 сентября с участием чиновников законодательных собраний 34 стран.

Подозрительное поведение в парламенте

Информационный портал VG уточняет, что в мероприятии принимали участие 79 человек, его проводил Европейский центр парламентских исследований и документации. На сайте центра есть информация о "Семинаре по дигитализации общества" в эти же даты, она доступна только для зарегистрированных пользователей.

В полиции VG сообщили, что 51-летнего россиянина задержали из-за подозрительного поведения на семинаре. У него изъяли цифровое оборудование, сообщил адвокат задержанного, отметив, что тот считает произошедшее недоразумением.

Посольство РФ в Норвегии на своей странице в Facebook подтвердило задержание российского гражданина после его участия в международном семинаре в парламенте в Осло. Дипмиссия считает, что оно "носит надуманный характер и совершено под нелепым предлогом". Дипмиссия обеспечивает консульское содействие и защиту прав и интересов задержанного.

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