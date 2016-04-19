 В Новой Зеландии пройдет референдум о легализации каннабиса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2020

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Мир

В Новой Зеландии пройдет референдум о легализации каннабиса

Законопроект о легализации и контроле предполагает, что рекреационное употребление продуктов конопли будет разрешено с 20 лет. Референдум назначен на 19 сентября 2020 года.

Цветок марихуаны

В Новой Зеландии на 19 сентября 2020 года назначен общенародный референдум, на котором будет решаться вопрос о легализации продуктов каннабиса для рекреационного употребления. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил министр юстиции страны Эндрю Литтл. Одновременно в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы

У желающих проголосовать будет два варианта: "да" или "нет". Законопроект о легализации и контроле предполагает, что употреблять продукты каннабиса можно будет с 20 лет, для импорта и экспорта семян или растений будет необходима лицензия. Медицинская конопля в стране уже была легализована в 2018 году.

Как уточняет новозеландский новостной портал Stuff, в случае легализации будет разрешено открыть "кофешопы" для продажи и употребления продуктов каннабиса, однако запрещена продажа соответствующих товаров с дизайном, ориентированном на молодежь и установлен четырехлетний срок лишения свободы за продажу каннабиса лицам моложе 20 лет.

В случае положительного решения на референдуме Новая Зеландия может стать третьей в мире страной после Уругвая и Канады, где будет легализовано рекреационное употребление.

В Германии медицинская конопля легализована с марта 2017 года

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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