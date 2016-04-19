В Новой Зеландии пройдет референдум о легализации каннабиса

В Новой Зеландии на 19 сентября 2020 года назначен общенародный референдум, на котором будет решаться вопрос о легализации продуктов каннабиса для рекреационного употребления. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил министр юстиции страны Эндрю Литтл. Одновременно в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы
У желающих проголосовать будет два варианта: "да" или "нет". Законопроект о легализации и контроле предполагает, что употреблять продукты каннабиса можно будет с 20 лет, для импорта и экспорта семян или растений будет необходима лицензия. Медицинская конопля в стране уже была легализована в 2018 году.
Как уточняет новозеландский новостной портал Stuff, в случае легализации будет разрешено открыть "кофешопы" для продажи и употребления продуктов каннабиса, однако запрещена продажа соответствующих товаров с дизайном, ориентированном на молодежь и установлен четырехлетний срок лишения свободы за продажу каннабиса лицам моложе 20 лет.
В случае положительного решения на референдуме Новая Зеландия может стать третьей в мире страной после Уругвая и Канады, где будет легализовано рекреационное употребление.
В Германии медицинская конопля легализована с марта 2017 года
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В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.
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Есть ли связь с выводом войск НАТО?
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По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.
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Соблазн велик
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Проблемная провинция Гильменд
Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.
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Безнадежное дело?
Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.
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Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает
Бизнес для "Талибана"
Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.
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Наркозависимые дети
Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.
Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов