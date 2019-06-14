 В Новой Зеландии впервые выкупили оружие у населения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2019

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Мир

В Новой Зеландии впервые выкупили оружие у населения

После терактов в мечетях Крайстчёрча в Новой Зеландии начали выкуп оружия у населения. На это правительство выделило 121 миллион евро.

Процедура выкупа оружия у населения, Крайстчёрч, Новая Зеландия, 13 июля 2019 г.

Процедура выкупа оружия у населения, Крайстчёрч, Новая Зеландия, 13 июля 2019 г.

Власти Новой Зеландии впервые после терактов в Крайстчёрче провели выкуп оружия у населения. 169 человек сдали 224 единицы оружия и комплектующих, за которые в пересчете суммарно получили около 260 тысяч евро, сообщила в субботу, 13 июля, полиция округа Кентербери. До 20 декабря 2019 года запланированы еще около 250 аналогичных мероприятий.

Контекст

На встрече в Елисейском дворце Facebook, Twitter, Goolge, Youtube и другие интернет-концерны обязались принять меры, чтобы избежать повторения драмы, подобной теракту в Крайстчёрче. (15.05.2019)

28-летний австралиец уже был обвинен в убийстве 51 человека в новозеландских мечетях. Теперь ему официально предъявили обвинения в терроризме. (21.05.2019)

Правительство страны в конце июня выделило в пересчете около 121 миллиона евро на выкуп полуавтоматического оружия у населения. Деньги предназначаются тем, кто в свое время приобрел оружие законным образом. Владельцам будут возвращено до 95 процентов закупочной цены. Для тех, кто обладает оружием на нелегальных основаниях, предусмотрена амнистия, если такие лица явятся в полицию добровольно.

Во время терактов в двух мечетях Крайстчёрча, которые произошли 15 марта 2019 года, был убит 51 человек. Подозреваемым по делу считается задержанный 28-летний австралиец Брентон Таррант, которого, как предполагается, придерживается расистских и правоэкстремистских взглядов. Ему грозит пожизненный срок заключения. Таррант с 2017 года обладал разрешением на оружие. Как минимум одну единицу оружия предполагаемый преступник приобрел законным образом через интернет. Суд по его делу начнется в мае 2020 года.

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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