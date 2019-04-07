 В Нижнем Новгороде открылся гражданский форум ″Свободные люди″ | Новости из Германии о России | DW | 07.04.2019

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Россия

В Нижнем Новгороде открылся гражданский форум "Свободные люди"

Акции гражданских активистов пришлось четырежды менять место проведения. Активистам отказали в аренде, в частности, из-за угрозы приезда ОМОНа.

Один из участников форума Андрей Пивоваров

Один из участников форума Андрей Пивоваров

В Нижнем Новгороде, несмотря на все препятствия, в воскресенье, 7 апреля, открылся гражданский форум "Свободные люди". Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter один из участников мероприятия - бывший председатель оппозиционного движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

По словам Пивоварова, организаторам форума ранее отказали четыре площади и мероприятие проводится на резервной территории.

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Отель "Азимут" отказал активистам в аренде прямо перед началом форума и вернул деньги, объяснив это тем, что к ним поступил звонок с требованием закрыть площадку под угрозой приезда ОМОНа.

Отказы в аренде

Гранд-отель "Ока", где мероприятие предполагалось проводить первоначально, сослался на непредвиденный ремонт из-за затопленного помещения, а "Маринс парк отель" отказался от оплаченной брони, заявив, что у него закончились места.

На гражданском форуме "Свободные люди", помимо Андрея Пивоварова, должны выступить такие известные политики, как экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, председатель "Гражданской Инициативы" Дмитрий Гудков и другие. Цель мероприятия - объединение нового поколения гражданских лидеров и создание пространства для обмена опытом и выработки новых идей.

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