 В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2018

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Европа

В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

Первая палата нидерландского парламента запретила носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Закон может вступить в силу в начале 2019 года, но пока неясно, как его будут применять.

Женщина в парандже в Гааге

Женщина в парандже перед зданием суда в Гааге

В Нидерландах дан зеленый свет запрету носить паранджу в общественных местах. Первая палата парламента в Гааге во вторник, 26 июня, большинством голосов проголосовала за ограниченный запрет ношения одежды, закрывающей лицо. Вторая палата нидерландского парламента приняла соответствующий законопроект еще в 2016 году.

Контекст

Либеральному обществу необходимо и целесообразно провести четкую грань толерантности. И она даст понять: паранджа должна быть запрещена в Германии, считает главный редактор DW Александр Кудашефф. (20.08.2016)

Германии не нужен запрет на паранджу. Ношение этой одежды - только симптом, речь же в большей степени идет о праве женщин на самоопределение, считает Мартин Муно. (20.08.2016)

Согласно новому закону, в общественном транспорте, школах, больницах и государственных учреждениях запретят носить паранджу, никаб и чадру. Против новых норм выступали, в частности, юристы и представители оппозиции, заявлявшие о символической политике.

Запрет должен быть введен предположительно в начале 2019 года, хотя остается неясным, как его будут применять. К примеру, обяжут ли водителей автобусов не впускать женщин с закрытым лицом. В Нидерландах проживают около 400 женщин, которые носят паранджу или чадру, полностью скрывающую лицо, передает агентство dpa.

Первый законопроект о запрете паранджи был внесен в нидерландский парламент 13 лет назад правым популистом Гертом Вилдерсом.

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