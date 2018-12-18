В НАТО объявили о новых взносах в трастовые фонды для Украины

Комиссия НАТО-Украина обсудила выполнение Киевом годовой программы сотрудничества с альянсом. Заседание прошло в Брюсселе, во вторник, 18 декабря, на уровне послов. Как сообщает корреспондент DW, от Украины в нем приняла участие еще и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цицнадзе.

Послы альянса заверили Украину в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Они не обошли вниманием нападение на украинские корабли в Керченском проливе. "Послы государств-членов НАТО подчеркнули, что применение Россией военной силы против украинских моряков и кораблей рядом с Азовским морем в конце ноября было неоправданным", - сказал DW чиновник НАТО на условиях анонимности. По его словам, послы призвали Россию освободить украинских моряков и "воздержаться от любой дальнейшей эскалации".

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что представитель Лондона сообщил о заходе в Черное море британского разведывательного корабля Echo. "Это одна из мер, которые нам обещали сделать, и это исполнили. Мы планировали, что корабль зайдет в январе, британская сторона сделала так, что по решению правительства это ускорилось, и он зашел сегодня", - сказал Пристайко.

Дополнительные деньги для Украины

По словам Климпуш-Цинцадзе, сразу несколько стран НАТО объявили о внесении дополнительных средств в трастовые фонды для Украины. Так, Германия направит деньги в фонд реабилитации военнослужащих, наполнив его более чем до 100 процентов. "Мы сможем дополнительно лечить наших военных, нуждающихся в помощи, в странах-членах альянса", - отметила вице-премьер. По ее словам, это также позволит развивать систему лечения и реабилитации в Украине.

Норвегия предоставит 140 тысяч евро для программы профессионального развития, сказала Климпуш-Цинцадзе. В рамках программы готовят сотрудников разных министерств. Чехия направит более 200 тысяч евро в трастовый фонд по логистике. А дополнительный взнос Словакии доведет наполнение фонда по разминированию до 113 процентов. Как пояснила представитель Украины, наполнение фонда более чем на 100 процентов означает, что после реализации первой фазы проектов Украина сможет говорить о последующих этапах.

Чего ожидают от Украины

"Послы НАТО похвалили вице-премьер-министра Украины за прогресс в реформах и призвали Киев не останавливаться на этом пути, - подчеркнул собеседник DW в альянсе. - Они дали понять, что пока Украина продолжает реформы для борьбы с коррупцией и усиления демократии, страна может рассчитывать на продолжение сильной политической и практической поддержки НАТО".

Климпуш-Цинцадзе в беседе с корреспондентом DW сообщила, что первое, чего в альянсе ждут от Украины - создание антикоррупционного суда. Сейчас проходит отбор судей. По ее словам, результаты отбора следует ожидать в феврале, а запуска суда - весной. "Антикоррупционные меры находятся под прицельным вниманием наших партнеров, - заявила она. - От Украины ожидают, что, несмотря на проведение выборов, процесс реформ не будет откладываться".

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта, а Верховной рады - осенью 2019 года.

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