В НАТО не планируют размещать новые ядерные ракеты в Европе

НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты в связи с решением США и России о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Геттемюлер в среду, 13 февраля, перед открытием двухдневного саммита НАТО в Брюсселе. "Нам придется дискутировать о том, как НАТО будет реагировать на новые российские ракеты. Однако мы не собираемся размещать новые ядерные боевые системы наземного базирования в Европе", - сказала американский дипломат в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Геттемюллер, двери для дипломатического решения, способного спасти ДРСМД, остаются открытыми. Вашингтон по-прежнему готов отозвать приостановку участия США в договоре, если Россия вернется к его соблюдению, уничтожив ракеты 9М729.

В свою очередь немецкий генерал Харальд Куят (Harald Kujat), в прошлом возглавлявший Военный комитет НАТО, резко раскритиковал решение США по ДРСМД. "Ракеты средней и меньшей дальности, о которых речь идет в договоре, угрожают только Европе, а не США", - сказал Куят. По его словам, все, что наступит позже, означает меньшую безопасность для Европы, чем во время действия этого договора. Фактически выход из него является отказом от обеспечения безопасности европейских союзников со стороны США, полагает немецкий генерал.

Взаимные обвинения о нарушении ДРСМД

В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 заправляют таким количеством топлива, что она не может преодолеть 500-километровый рубеж. В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

На следующий день президент РФ Владимир Путин сообщил о "зеркальном ответе" Москвы и поручил МИД РФ и Минобороны страны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры об этом соглашении.

Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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