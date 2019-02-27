В Мюнхене судят племянника Киселева по делу об участии в конфликте в Украине

48-летнего племянника гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, подозревают в планировании участия в конфликте в Украине.
Земельный суд в Мюнхене в среду, 27 февраля, начал процесс в отношении 48-летнего выходца из России, который является племянником телеведущего Дмитрия Киселева. Сергея К. подозревают в планировании участия в вооруженном конфликте на территории Украины, суверенитет которой мужчина отрицает.
По версии стороны обвинения, он проходил подготовку в учебном лагере "Имперский легион" в Санкт-Петербурге в августе 2014 года, в рамках которой, среди прочего, обучался стрельбе из винтовок и пистолетов.
Суд отвел на этот процесс три дня. Подсудимому, который пошел на сделку со следствием, грозит от двух до двух с половиной лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Он обвиняется в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности. Подобное преступное деяние является наказуемым для граждан Германии и в том случае, если совершено за границей.
ООН заявила о 13 тысячах погибших в Донбассе
В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают.
Весной того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". В ответ Киев начал "антитеррористическую операцию" против мятежных регионов. По данным Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в регионе погибли около 13 тысяч человек. Более полутора миллиона жителей Донбасса были вынуждены покинуть его.
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