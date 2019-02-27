В Мюнхене судят племянника Дмитрия Киселева

В земельном суде Мюнхена корреспонденту DW подтвердили, что 48-летний Сергей К., по делу которого в среду, 27 февраля, начался процесс, является племянником российского телеведущего, гендиректора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Брат Дмитрия - Максим - уже давно живет в США и никаких контактов со своим родственником в Москве не поддерживает.

Генеральная прокуратура Мюнхена обвиняет Сергея по статье "подготовка преступления, угрожающего государственной безопасности". Обвиняемый, считает прокуратура, планировал принять участие в вооруженном конфликте на территории Украины на стороне сепаратистов Донбасса и с этой целью проходил боевую подготовку в военизированном учебном лагере в Санкт-Петербурге.

Российский телеведущий в роли свидетеля обвинения?

Следователи мюнхенской прокуратуры внимательно ознакомились с содержанием выложенного на Youtube интервью, которое Дмитрий Киселев дал в начале февраля российскому видеоблогеру Юрию Дудю.

Обвиняемый Сергей К. и его адвокат в зале суда

Из этого интервью им стало ясно, что Сергей не только готовился, но и, как рассказал Киселев, поехал летом 2014 года в Донбасс воевать, воевал под Горловкой, а когда командир взвода погиб, взял на себя командование. Почему же в таком случае подсудимого обвиняют лишь в "подготовке преступления", а не в участии в боевых действиях?

Как объяснили корреспонденту DW в мюнхенском суде, судить Сергея К. за такое участие по немецким законам можно было бы только в том случае, если бы удалось доказать, что он лично стрелял в военнослужащих украинской армии. Или хотя бы имел при себе боевое оружие, не имея на то разрешения официальных властей Украины. Такими сведениями, однако, прокуратура не располагает.

Сепаратисты Донбасса не считаются в ФРГ террористами

Сам же факт присутствия обвиняемого в рядах военизированных формирований сепаратистов составом преступления не является, поскольку эти формирования не признаны в Германии террористическими организациями. А вот "Исламское государство" такой организацией считается. Поэтому в Германии то и дело судят боевиков ИГ только за то, что они состояли членами этой террористической группировки или ее поддерживали.

Поэтому обвинение пока и ограничилось подсудным по немецким законам обучением в военизированном тренировочном центре на территории самой России и ношением там боевого оружия без разрешения российских властей.

По-немецки без акцента

Кроме того, в мюнхенском суде корреспонденту DW рассказали, что Сергей К. прекрасно и почти без акцента говорит по-немецки и имеет гражданство Германии. О наличии у него еще и российского паспорта суду не известно, но собеседник DW не исключил, что Сергей его все-таки умудрился сохранить, хотя в таких случаях двойное гражданство по немецким законам не допускается.

На судебном заседании в среду, 27 февраля, Сергей К. отрицал, что проходил боевую подготовку в тренировочном центре в Санкт-Петербурге. В городе, мол, был, но все 10 дней просто ждал, пока будет укомплектована группа для отправки в Донбасс. То, что был на территориях, подконтрольных сепаратистам, Сергей признает, но ездил он туда якобы только для того, чтобы, как он выразился, "улучшить жизнь местного русскоязычного населения". Сожалеет же он лишь о том, что за это оказался на скамье подсудимых.

На процесс по его делу суд отвел три дня. В пятницу, 1 марта, ожидается вынесение приговора. В кулуарах суда говорят, что защита и прокуратура готовят сделку, по которой Сергею К. дадут от двух до двух с половиной лет лишения свободы.

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