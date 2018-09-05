 В Мюнхене скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2019

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Россия

В Мюнхене скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

В Мюнхене на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Юрий Лужков

Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря,на 84 году жизни. Согласно сообщениям российских СМИ, бывший московский градоначальник умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков вступил в должность столичного мэра в 19​92 году, а в 2010-м был уволен с этого поста тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым.

В сентябре 2016 года указом президента РФ Владимира Путина он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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    Автор: Евгений Жуков


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