В Мурманске затонул док "Адмирала Кузнецова"

Док "Адмирала Кузнецова" ушел под воду из-за внезапного отключения электричества. При затоплении в воду попали четверо рабочих, они были доставлены в больницу.
Плавучий док ПД-50 в Мурманске затонул в ночь на вторник, 30 сентября, когда из него выходил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". При затоплении дока в воде оказались четверо рабочих. Они были доставлены в больницу с переохлаждением, у одного из них травма брюшной полости, рассказал агентству ТАСС начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев. По его словам, состояние одного из них оценили как тяжелое, еще троих - как средней степени тяжести. Двух пострадавших уже отпустили домой.
В результате инцидента также упали два башенных крана, причем один из них - на палубу "Адмирала Кузнецова", пишет местное издание "СеверПост". По его информации, около 70 человек были эвакуированы. Корабль не пострадал, его буксируют к причалу для продолжения ремонтных работ, сообщает РИА "Новости".
Док затонул из-за отключения электричества
Причиной затопления дока стало внезапное отключение электричества, из-за чего отключились насосы. "Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску "Адмирала Кузнецова" на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док", - сообщил ТАСС представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Днем ранее из-за непогоды в Мурманске произошли аварии на линиях электропередачи, в некоторых районах города были перебои с электричеством.
"Адмирала Кузнецова" хотят отремонтировать к 2021 году
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль Военно-морского флота (ВМФ) России: летчики выполнили с него 420 боевых вылетов, в ходе которых поразили более 1,2 тысячи объектов в Сирии, пишет "Интерфакс".
Корабль вернулся в Североморск из Средиземного моря в феврале прошлого года, в ПД-50 его поставили в сентябре - для ремонта и модернизации. По плану его должны отремонтировать к концу 2020 года, а в 2012 корабль вернется в состав ВМФ.
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