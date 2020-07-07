 В Москве прошли обыски у журналистки Таисии Бекбулатовой | Новости из Германии о России | DW | 07.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве прошли обыски у журналистки Таисии Бекбулатовой

Главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, по данным СМИ, была подругой советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Его задержали по подозрению в госизмене.

Полицейские в Москве

Полицейские в Москве (фото и архива)

В Москве во вторник, 7 июля, прошли обыски в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале. Прибывший на место адвокат Бекбулатовой Николай Васильев видел, как в квартиру зашли два человека в штатском, сказавшие кому-то "Адвокат пришел", рассказал Чиков. Васильева в квартиру не пустили.

"С чем связан обыск, неизвестно, но, судя по публикациям в социальных сетях, Бекбулатова близко знакома с задержанным сегодня утром журналистом Иваном Сафроновым", - пишет далее Чиков. Бекбулатова работала в изданиях "Коммерсант" и "Медуза". Портал "Медиазона" пишет, что Бекбулатова несколько лет встречалась с Сафроновым.

Позже Чиков сообщил, что Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос, с ней едет адвокат Васильев. "Интерфакс" сообщил со ссылкой на осведомленный источник, что Бекбулатову будут допрашивать в качестве свидетеля по делу о госизмене, подозреваемым по которому проходит советник главы Роскосмоса и бывший журналист изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Иван Сафронов.

У здания ФСБ задерживают пикетчиков

Тем временем возле здания управления ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Об этом сообщает корреспондент телекомпании "Дождь". По его данным, полиция уже задержала спецкорреспондента "Коммерсанта" Елену Черненко, которая ранее заявила, что не верит в версию ФСБ и требует открытого расследования дела Сафронова.

Советника главы "Роскосмоса" подозревают в госизмене

Раннее 7 июля стало известно о задержании в Москве Сафронова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В ФСБ заявили, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации". 

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:01

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ

Аудио- и видеофайлы по теме

Закон о суверенном Рунете вступит в силу 1 ноября  

Свобода слова в Венгрии: есть ли перспективы для журналистов?  

Также по теме

Hände eines Angeklagten in Handschellen

Советника главы "Роскосмоса" подозревают в госизмене 07.07.2020

ФСБ утверждает, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО", разгласил государственную тайну. Бывший журналист "Коммерсанта" является советником Дмитрия Рогозина по информационной политике.

Реклама

Самые читаемые

Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции  

Хроника пандемии: число зараженных в США превысило 3 миллиона  

Немецкий археогенетик: "Никакого русского генома не существует"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно