В Москве проходит митинг "Вернем себе право на выборы"

В Москве на проспекте академика Сахарова в субботу, 10 августа, в 14.00 по местному времени начинается акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Митинг "Вернем себе право на выборы" был согласован с городскими властями, организаторы ожидают, что в нем примут участие около 100 тысяч человек. Выйти на эту акцию призвали, в частности, популярный видеоблогер Юрий Дудь, известный российский рэпер Oxxxymiron, а также журналист Леонид Парфенов.

Ряд политиков ранее высказались за продолжении акции в виде "гуляния" по бульварам в центре Москвы. "Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции", - говорится на странице акции в Facebook, созданной командой оппозиционного политика Алексея Навального. В свою очередь Следственный комитет РФ (СКР) предостерег от "участия в так называемых "мирных прогулках", которые могут состояться после акции, пригрозив "правовыми последствиями - вплоть до уголовной ответственности" за такие "несанкционированные мероприятия".

Протесты за честные выборы в Мосгордуму 29 июля и 3 августа не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. Правозащитники сообщили о многочисленных случаях применения насилия правоохранителями в отношении демонстрантов.

Между тем сторонники Навального 10 августа проводят акции солидарности с участниками московского митинга в десятках городов страны. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.



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Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила в своем микроблоге Twitter, что полиция пришла с обыском в центр сбора подписей (ЦСП) ее штаба. "Меня увозят из ЦСП", "на митинг я не доеду", - написала Соболь.

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Пикеты солидарности идут, в частности, в таких городах, как Екатеринбург, Уфа, Иваново, Челябинск. В некоторых из них активисты проводят серию одиночных акций.

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Пикеты солидарности с участниками московского митинга "Вернем себе право на выборы" проходят по всей России, в ряде городов, в том числе Владивостоке, Красноярске, Хабаровске и Омске, они уже завершились.

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