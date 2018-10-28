 В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий | Новости из Германии о России | DW | 29.10.2018

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Россия

В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий

Акция "Возвращение имен" организована обществом "Мемориал". Каждый желающий может прийти к Соловецкому камню и зачитать имена расстрелянных в годы Большого террора в СССР.

Акция Возвращение имен в Москве (фото из архива)

Акция "Возвращение имен" в Москве (фото из архива)

В столице России в понедельник, 29 октября, началась акция памяти жертв политических репрессий "Возращение имен", организованная Международным обществом "Мемориал". Каждый желающий может до 22:00 МСК прийти к Соловецкому камню и зачитать в микрофон имена расстрелянных в годы Большое террора (в 1937-1938-х годах), которые напечатаны на листках, раздаваемых волонтерами: имя, фамилия, возраст, профессия, дата расстрела.

Можно также прочесть имена своих родственников или важных для себя людей, пострадавших от репрессий. В списках "Мемориала" более 40 тысяч человек, расстрелянных в Москве. Организаторы впервые подготовили небольшую выставку, с которой могут ознакомиться все пришедшие в этот день к Соловецкому камню.

Контекст

Монумент жертвам политических репрессий воздвигнут в Москве на проспекте Сахарова. Журналист Константин Эггерт считает, что пока не дан ответ на важнейший вопрос истории России. (15.01.2015)

29 октября в России проходит акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен". На фоне действий нынешних властей страны значение таких мероприятий возрастает, считает Ольга Бешлей. (29.10.2018)

Открыла мероприятие исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова. "Этот день - напоминание о трагических страницах в истории страны, когда множество людей были заведомо ложно обвинены в преступлениях, расстреляны или отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения", - сказала она.

Точное количество репрессированных остается неизвестным

По словам Жемковой, за годы репрессий миллионы людей погибли в результате террора и ложных обвинений. "Точная цифра репрессированных неизвестна до сих пор. По данным общества "Мемориал", только в Москве и только в 1937-1938 годах было расстреляно более 30 тысяч человек. Всего же по Советскому Союзу за годы советской власти к смерти приговорено 1 млн 250 тысяч человек. Людей расстреливали тайно - мы сделаем память о них публичной", - подчеркнула исполнительный директор "Мемориала".

Церемонию оглашения имен репрессированных открыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, зачитав первые имена. После нее взяли слово бывший омбудсмен Владимир Лукин и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Под угрозой срыва

В нынешнем году традиционное место проведения акции - у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве - оказалось под вопросом из-за ремонтных работ по благоустройству. 19 октября правозащитники сообщили о внезапном отзыве согласования московскими властями. Это вызвало широкий общественный резонанс. Позднее на Лубянской площади прошла встреча представителей городской администрации с организаторами, на которой стороны достигли компромисса о проведении акции на этом месте, после чего мероприятие было официально санкционировано мэрией.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в РФ 30 октября по решению Верховного Совета России от 18 октября 1991 года. Акция "Возращение имен" проходит в канун этого дня, чтобы, по словам ее организаторов, придать Дню памяти, установленному государством, "человеческое измерение".

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Как прошел день памяти жертв политических репрессий в Москве (30.10.2017)

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