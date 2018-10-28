В Москве проходит акция памяти жертв политических репрессий

Акция "Возвращение имен" организована обществом "Мемориал". Каждый желающий может прийти к Соловецкому камню и зачитать имена расстрелянных в годы Большого террора в СССР.
В столице России в понедельник, 29 октября, началась акция памяти жертв политических репрессий "Возращение имен", организованная Международным обществом "Мемориал". Каждый желающий может до 22:00 МСК прийти к Соловецкому камню и зачитать в микрофон имена расстрелянных в годы Большое террора (в 1937-1938-х годах), которые напечатаны на листках, раздаваемых волонтерами: имя, фамилия, возраст, профессия, дата расстрела.
Можно также прочесть имена своих родственников или важных для себя людей, пострадавших от репрессий. В списках "Мемориала" более 40 тысяч человек, расстрелянных в Москве. Организаторы впервые подготовили небольшую выставку, с которой могут ознакомиться все пришедшие в этот день к Соловецкому камню.
Открыла мероприятие исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова. "Этот день - напоминание о трагических страницах в истории страны, когда множество людей были заведомо ложно обвинены в преступлениях, расстреляны или отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения", - сказала она.
Точное количество репрессированных остается неизвестным
По словам Жемковой, за годы репрессий миллионы людей погибли в результате террора и ложных обвинений. "Точная цифра репрессированных неизвестна до сих пор. По данным общества "Мемориал", только в Москве и только в 1937-1938 годах было расстреляно более 30 тысяч человек. Всего же по Советскому Союзу за годы советской власти к смерти приговорено 1 млн 250 тысяч человек. Людей расстреливали тайно - мы сделаем память о них публичной", - подчеркнула исполнительный директор "Мемориала".
Церемонию оглашения имен репрессированных открыла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, зачитав первые имена. После нее взяли слово бывший омбудсмен Владимир Лукин и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
Под угрозой срыва
В нынешнем году традиционное место проведения акции - у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве - оказалось под вопросом из-за ремонтных работ по благоустройству. 19 октября правозащитники сообщили о внезапном отзыве согласования московскими властями. Это вызвало широкий общественный резонанс. Позднее на Лубянской площади прошла встреча представителей городской администрации с организаторами, на которой стороны достигли компромисса о проведении акции на этом месте, после чего мероприятие было официально санкционировано мэрией.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в РФ 30 октября по решению Верховного Совета России от 18 октября 1991 года. Акция "Возращение имен" проходит в канун этого дня, чтобы, по словам ее организаторов, придать Дню памяти, установленному государством, "человеческое измерение".
Смотрите также: