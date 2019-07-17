 В Москве провели обыск у усыновившей детей гей-пары | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2019

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Россия

В Москве провели обыск у усыновившей детей гей-пары

Психолог после исследования не выявила признаков неблагополучия в семье геев, усыновивших двоих детей. Ранее было возбуждено дело против соцработников, разрешивших усыновление.

Прохожий отбирает радужный флаг у ЛГБТ-активиста на акции в Москве (фото из архива)

Прохожий отбирает радужный флаг у ЛГБТ-активиста на акции в Москве (фото из архива)

В Москве в пятницу, 19 июля, прошел обыск в квартире у гомосексуальной пары, воспитывающей двоих мальчиков. Гей-пару и не уведомляли об обыске, не вызывали на допрос или иные следственные действия, сообщаетмосковская правозащитная ЛГБТ-группа "Стимул", которая вместе с санкт-петербургской ЛГБТ-группой "Выход" оказывает семье правовую и информационную поддержку. Сама семья во время обыска находилась в ранее запланированном отпуске, о котором проинформировала правоохранительные органы.

По информации правозащитников, психолог, которая провела глубинное исследование отношений внутри гей-семьи, пришла к выводу об отсутствии какого-либо негативного влияния гей-пары на детей, а также отметила сильную взаимную привязанность и то, что мальчики получают необходимую поддержку и заботу. Кроме того, присутствовавшие при обыске соседи отзывались о семье только позитивно.

Из-за детей в гей-семье возбудили дело против соцзащты

Несколько дней назад Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против сотрудников органов социальной защиты, допустивших усыновление однополой парой детей. По данным следствия, в 2010 году один из партнеров усыновил двух маленьких мальчиков, которых с тех пор воспитывает "в условиях проживания с другим мужчиной", "пропагандируя нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

Контекст

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Сотрудники отдела соцзащиты, "достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", полагает следствие. Обвинение в отношении социальных работников основано на принятом в 2013 году законе "О пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", который неоднократно критиковали такие международные организации, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и ООН.

Между тем воспитывающая детей гей-пара не исключает, что не станет возвращаться в Россию из-за уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников соцзащиты, пропустивших усыновление. "В настоящее время они в отпуске за границей до конца лета. Они следят сейчас за развитием событий и к концу отпуска примут решение, стоит ли им возвращаться или нет", - сказал "Интерфаксу" адвокат Максим Оленичев, представляющий интересы пары.

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В РФ возбуждено дело на соцзащиту из-за усыновления гей-парой  

ЛГБТ-группа "Стимул" - об обыске у гей-пары, усыновившей двоих детей

Аудио- и видеофайлы по теме

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России?  

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России  

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