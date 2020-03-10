 В Москве подали повторную заявку на митинг против нового срока Путина | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2020

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Россия

В Москве подали повторную заявку на митинг против нового срока Путина

Акция протеста с участием 4900 человек запланирована на 22 марта в Новопушкинском сквере Москвы. Оргкомитет кампании "Нет!" подал в мэрию повторное уведомление о митинге.

Президент России Владимир Путин

Оргкомитет кампании "Нет!" в четверг, 12 марта, подал в мэрию Москвы повторное уведомление о проведении митинга протеста против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Это произошло после того, как городские власти отказали оппозиционерам в согласовании заявки о проведении акции на проспекте Сахарова.

"Нам пришел отказ на Сахарова на 21 марта в связи с коронавирусом. Мы ожидали это, поэтому вчера оргкомитет кампании "Нет!" подал заявку на 22 марта на Новопушкинский сквер на 4900 человек", - сообщила "Интерфаксу" координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова. Заявителем митинга выступает директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Ранее оппозиционеры добивались санкции на проведение митинга на проспекте Сахарова с участием 50 тыс. человек, однако вечером 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. На территории Москвы запрещены "спортивные зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия".

Поправки к конституции

Между тем движение "Гражданское общество" 12 марта сообщило, что мэрия Москвы также отказала ему в согласовании протестных акций 21 и 22 марта, сославшись на меры по предотвращению распространения коронавируса.

Накануне Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о поправках к конституции РФ. Среди ключевых поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая дает возможность действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

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