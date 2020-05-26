 В Москве оштрафовали участников пикетов в поддержку Ильи Азара | Новости из Германии о России | DW | 16.06.2020

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Россия

В Москве оштрафовали участников пикетов в поддержку Ильи Азара

Участников акции в поддержку журналиста Ильи Азара оштрафовали на 20 тысяч рублей. Судья отклонила ходатайства адвоката о вызове полицейских и вынесла решение за минуту.

Задержание пикетчика в поддержку Ильи Азара

Задержание пикетчика в поддержку Ильи Азара

Таганский суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей за пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара зампредседателя московского отделения партии "Яблоко" Кирилла Гончарова и муниципальных депутатов Андрея Морева и Сергея Цукасова. Об этом сообщает корреспондент "МБХ медиа" во вторник, 16 июня.

Гончарову, Цукасову и Мореву вменили участие в несогласованной акции около здания московского МВД, они не признали свою вину. Морев заявил, что "вышел выразить свою гражданскую позицию" и "никого не призывал идти с собой". Гончаров рассказал, что акция была мирной и его без объяснения причин "грубо затащили в автозак". Политик написал в своем микроблоге в Twitter, что судья проигнорировала его требования вызвать в суд проводящих задержание полицейских и отказалась смотреть видео задержания.

В случае с Цукасовым судья также отклонила ходатайства адвоката о вызове сотрудников полиции и вынесла решение за одну минуту, отмечает "МБХ медиа".

Административный арест Ильи Азара

Азар был задержан 26 мая в Москве на одиночном пикете с требованием освободить бывшего полицейского Владимира Воронцова - автора проекта "Омбудсмен полиции", направленного на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Правоохранительные органы ранее возбудили несколько уголовных дел в отношении Воронцова, а его самого арестовали.

28 мая Суд в Москве признал Азара виновным в нарушении запрета публичных мероприятий и арестовал его на 15 суток. В тот же день у здания ГУ МВД по Москве началась первая серия пикетов с участием журналистов и муниципальных депутатов с призывом освободить своего коллегу. Аналогичные пикеты прошли и в Санкт-Петербурге. За время пикетов были задержаны десятки их участников, впоследствии их отпустили. Мосгорсуд 5 июня снизил срок ареста Азара до 10 суток, 7 июня журналист вышел на свободу.

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    Автор: Евгений Жуков


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В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

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