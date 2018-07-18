В Москве и Петербурге протестовали против пенсионной реформы

Накануне рассмотрения Госдумой в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста в РФ в Москве и Петербурге прошли протестные акции. DW - с места событий.
Согласованный митинг против изменения пенсионного законодательства в России прошел 18 июля в московском парке "Сокольники". Заявителем акции стало движение "Гражданская солидарность". В мероприятии приняли участие главным образом профсоюзы и политические организации левой направленности. Акция началась в 19 часов по московскому времени и собрала около тысячи человек, возмущенных намерением властей повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин - с 60 до 65.
Главная цель - собраться до первого чтения в Госдуме
Глава "Гражданской солидарности", бывший член Общественной палаты Георгий Федоров выступил в качестве ведущего. По его словам, организаторам отказали в проведении акции в центре Москвы (до 25 июля из-за ЧМ-2018 в столице действуют особые правила согласования публичных мероприятий - Ред.), и они согласились на компромиссный вариант, поскольку посчитали важным провести митинг накануне первого чтения законопроекта в Госдуме. "Если бы мы сегодня не собрались, власти сказали бы, что мы проглотили этот людоедский закон", - сказал он.
"Гражданскую солидарность" поддержали и другие движения: Революционная рабочая партия, Левый фронт, Союз коммунистической молодежи, Объединенная коммунистическая партия, Конфедерация труда России, Народный собор и другие. Среди участников было много и простых москвичей, в основном среднего возраста. Многие пришли с самодельными плакатами "Хотим дожить до пенсии", "Нет пенсионному геноциду", "Не дадим в обиду стариков и старушек", "Не хотим работать до гроба".
Протестующие собираются создать всероссийский штаб
Уже в первых выступлениях ораторы выразили недовольство действующей властью. Как заявил Федоров, чтобы "противостоять чуме", всем оппозиционным политическим силам необходимо поддерживать друг друга, "не смотря друг другу в зубы". Он предложил создать всероссийский штаб по борьбе с "заразой" (пенсионными новациями - Ред.) и провести в сентябре масштабную акцию по всей стране. В случае, если она не даст результатов, по его мнению, необходимо будет "начать бессрочную акцию протеста". Это предложение, как и лозунг "Правительство Медведева в отставку", было встречено овациями.
Одним из главных героев митинга стал координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. Он назвал пенсионную реформу "дьявольским геноцидом", а президента РФ Владимира Путина ее главным идеологом. Удальцов, как и Федоров, считает, что необходимо создавать объединенный штаб и проводить массовые мероприятия по всей стране. В числе ближайших названы пикет Госдумы 19 июля, когда состоится первое чтение законопроекта, митинг на проспекте Сахарова 28 июля и социальный марш миллионов в сентябре этого года.
Никаких альтернатив повышению пенсионного возраста участники акции не предложили. При этом их основное возмущение было связано с высокими зарплатами чиновников в России и большим числом долларовых миллиардеров.
В Петербурге правительству показали красную карточку
Аналогичная акция прошла в среду и в Санкт-Петербурге. На углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы собралось порядка 300 человек. Лидер фракции "Яблоко" в Законодательном собрании города Борис Вишневский заметил, что основным символом акции стала красная карточка, которую предъявляют футболистам при удалении с поля. Тем самым участники акции показывают, что они выступают за отставку российского правительства, инициировавшего "пенсионную реформу".
"Правительственные чиновники говорят нам, что в Западной Европе пенсионный возраст начинается с 67 лет. Я считаю, что вначале нам надо догнать Европу по уровню жизни, по ее продолжительности и по качеству медицинских услуг. И только после этого можно будет подумать о повышении пенсионного возраста" - сказал Вишневский.
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