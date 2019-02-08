 В Москве и Петербурге полиция задерживала участников ″Марша материнского гнева″ | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2019

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Россия

В Москве и Петербурге полиция задерживала участников "Марша материнского гнева"

Минимум семь участников "Марша материнского гнева" в Санкт-Петербурге были задержаны полицией. Задержана также организатор акции Светлана Уткина.

Во время Марша материнского гнева в Санкт-Петербурге

Во время "Марша материнского гнева" в Санкт-Петербурге

Минимум семь участников "Марша материнского гнева" в Санкт-Петербурге, в том числе организатор марша Светлана Уткина, задержаны полицией. Корреспонденты DW также сообщили о минимум трех задержанных во время акции в Москве.  

Контекст

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"Марши материнского гнева", организованные в поддержку активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко и других политзаключенных в России, прошли в воскресенье, 10 февраля, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и ряде других российских городов.

Черное сердце как символ протеста матерей

В Москве "Марш разгневанных матерей" начался в 11 часов дня. По данным Екатерины Шульман, представляющей "Совет по правам человека", в нем приняли участие более 500 человек. Поскольку мероприятие не было согласовано с московскими властями, большинство его участников отказались от плакатов и иной атрибутики.

При этом они скандировали лозунги, в частности "Дело сети - позор власти", "Свободу политзаключенным" и "Руки прочь от детей и матерей". Отдельные активисты несли  антипутинские плакаты.

Символом акции стало изображение черного сердца, которое многие участники прикрепили к одежде.

Участники акции протеста Марш материнского гнева в Москве 10 февраля

Участники акции протеста "Марш материнского гнева" в Москве 10 февраля

Задержания участников маршей в Москве

В целом акция, прошедшая в форме прогулки по бульварам в центре Москвы, была спокойной, сообщает корреспондент DW. Но в начале акции произошла стычка ее участников с активистами движения  SERB, которые порвали плакаты оппозиционеров. На данный момент задержаны три участника, причем два из них - члены националистического движения SERB, в том числе лидер движения SERB Гоша Тарасевич.

На акции в Москве был задержан также член демократического движения "Солидарность" Михаил Кригер и участник "Марша" Максим Пряхин.

Ирина Прохорова на Марше материнского гнева в Москве

Ирина Прохорова на "Марше материнского гнева" в Москве

На шествие в Москве поддержать участников также пришла литературовед и издатель Ирина Прохорова.

В Санкт-Петербурге на акцию протеста пришло около 200 человек, среди них глава фракции партии "Яблоко" в Законодательном собрании Борис Вишневский. Участники марша шли по улицам в тишине и без лозунгов. По информации сайта ОВД-инфо, здесь полиция задержала семь участников акции, среди них организатора протеста Светлану Уткину.

Поводом к проведению маршей стало дело активистки "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, приговоренной 23 января 2019 года судом к домашнему аресту до 20 марта за участие в деятельности нежелательной в РФ организации. В конце января в реанимации скончалась дочь Шевченко, на свидание с которой активистку не допустили.

Акции протеста прошли и в других городах России

В Екатеринбруге зампредседателя Свердловского отделения партии "Яблоко" Ирина Скачкова сообщила, что акция прошла организованно, полицейские не мешали действиям участников.

Как сообщает онлайн-издание "Чистовик", в Махачкале маршу протеста активно противодействовали силовики, несмотря на то, что организаторы акции официально и в срок подали заявку на ее проведение. 

В Казани в акции участвовали около 20 человек. Они собрались в сквере Тинчурина с плакатами "Смерть ребенка от погон не отстирается" и "Руки прочь от Анастасии Шевченко" . При этом участники акции особо выступили в поддержку местной активистки Гульназ Равиловой, которая, по мнению участников марша, подвергается политическому преследованию со стороны силовиков. 

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    Автор: Сергей Елкин


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Ссылки в интернете

"Марш материнского гнева" - страничка в Facebook

Информация о задержанных на сайте "ОВД.инфо"

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