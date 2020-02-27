 В Москве и других городах России прошли акции памяти Бориса Немцова | Новости из Германии о России | DW | 29.02.2020

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Россия

В Москве и других городах России прошли акции памяти Бориса Немцова

Акции памяти убитого пять лет политика проходят в ряде городов России. Организаторы марша в Москве заявили численность участников в 30 тысяч человек.

На акции памяти Бориса Немцова в Москве

На акции памяти Бориса Немцова в Москве

В центре Москвы в субботу, 29 февраля, без особых происшествий завершился марш памяти одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова, убитого пять лет назад, передает корреспондент DW. 

Контекст

За время, прошедшее со дня убийства оппозиционера, страна так изменилась, что дискуссию о гибели Немцова власти не могут проигнорировать. За 5 лет их рейтинги заметно просели, отмечает Иван Преображенский. (27.02.2020)

В центр Санкт-Петербурга, где проходила согласованная с властями акция в память убитого пять лет назад оппозиционного политика Бориса Немцова, было стянуто большое число силовиков. (29.02.2020)

По данным объединения волонтеров "Белый счетчик", ведущего подсчет участников митингов и шествий, на акцию на Страстном бульваре собрались более 22 тысяч человек, при этом около 200 опоздавших оказались отсечены полицейским ограждением перед рамками. Полиция говорит о порядка 10,5 тысячи участников.

На растянутом во всю ширину улицы транспаранте впереди колонны видны надписи "Путина в отставку" и "Заказчик убийства должен сидеть". Шествие возглавили такие политические деятели, как Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Михаил Касьянов. 

По всему маршруту шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова дежурили сотрудники полиции и Росгвардии, сообщил корреспондент DW. Полицейские в громкоговорители предупреждали, что закон запрещает участникам массовых мероприятий использовать маски и другими способами скрывать свои лица.

В середине февраля столичные власти согласовали марш памяти Бориса Немцова в пятую годовщину его убийства по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова и затем - почти до пересечения с Садовым кольцом. Уже утром по заявленному маршруту стояли автозаки, отмечает "Новая газета".

Организаторами была заявлена численность участников в 30 тысяч человек. Устроителями выступили Фонд борьбы с коррупцией, "Яблоко", движение "Солидарность", "Мемориал", ПАРНАС, Либертарианская партия России, Партия перемен и другие организации.

Акции памяти убитого в 2015 году политика прошли и в других городах - в частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле, Иркутске. Их участники в этом году выступают также против приговоров по делу "Сети" и изменений в конституции.

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