 В Москве запретили проведение 17 августа пикетов за свободные выборы | Новости из Германии о России | DW | 15.08.2019

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Россия

В Москве запретили проведение 17 августа пикетов за свободные выборы

В мэрии Москвы сообщили заявителям акции, что пикет "создаст помехи движению пешеходов, а также нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие".

Задержание участников пикетов (Фото из архива)

Задержание участников пикетов (Фото из архива)

Власти Москвы отказались согласовать проведение 17 августа на бульварах массовых пикетов за свободные выборы. Об этом в своем Facebook в четверг, 15 августа, сообщил один из заявителей акции глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, выложивший скан письма из московской мэрии.

Как следует из документа, организаторам отказано, поскольку пикет "создаст помехи движению пешеходов, а также нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие". Морев напомнил, что ранее московские власти отказались согласовать шествие, намеченное также на 17 августа. "Очевидно, что мэрия продолжает запихивать всех недовольных в резервацию на Сахарова, отвергая все другие варианты площадок для митинга и маршрутов шествия. Это власти раз за разом создают "помехи" пешеходам", - заявил муниципальный депутат.

Контекст

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Авторы заявки на проведение пикетов, а ими, кроме Морева, выступили муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина, объявили, что, несмотря на решение властей, выйдут на заявленные места с тремя одиночными пикетами. "Учитывая, что власти и правоохранительные органы этим летом сорвались с катушек, мы никого не призываем выходить на несогласованные шествие и пикеты, так как это может обернуться задержанием, арестом или даже уголовным делом", - заявили они. При этом муниципальные депутаты потребовали от московских "властей и силовиков не устраивать 17 августа на улицах очередной силовой беспредел и не мешать людям мирно гулять по городу".

Протесты в Москве

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются уже больше месяца. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, арестованы 13 человек.

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Смотрите также:

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 18:41

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости

 

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Ссылки в интернете

Пост Андрея Морева

Аудио- и видеофайлы по теме

Реакция Запада на разгон митинга 3 августа и жесткие массовые задержания. DW Новости  

Что думают в Германии о крупнейшем протестном митинге в Москве  

Самые известные задержания на протестах в Москве  

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