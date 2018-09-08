В Москве задерживают протестующих против пенсионной реформы

В Москве в воскресенье, 9 сентября, состоялась акция протеста против повышения пенсионного возраста, организованная командой оппозиционного политика Алексея Навального. Акция не была согласована с властями.

Полицейские начали прибывать к Пушкинской площади за несколько часов до начала акции. По информации корреспондента DW, в районе Пушкинской площади собралось около 4 тысяч протестующих. В свою очередь, столичная полиция оценила их число в две тысячи человек. Участники акции скандировали "Россия будет свободной!".

Через некоторое время колонна протестующих направилась на Страстной бульвар. Под выкрики "Путин - вор!" им удалось дойти до Охотного ряда, затем сотрудники ОМОНа и Росгвардии принялись оттеснять митингующих на Большую Дмитровку.

Полиция начала задерживать участников акции. По словам корреспондента DW, сотрудники ОМОНа избивали протестующих. В числе задержанных - координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Ранее был задержан Дмитрий Низовцев, который вел прямой эфир для канала в YouTube "Навальный.LIVE".

Кроме того, издатель российского интернет-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов сообщил о задержании активистки арт-группы Pussy Riot Вероники Никульшиной и ее подруги. Позднее был задержан и сам Верзилов. По его словам, он собирался отвезти девушкам документы.

Глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников назвал акцию протеста провокацией. По данным организаторов, акции протеста против повышения пенсионного возраста проходят или прошли 9 сентября в 83 городах России. "ОВД-Инфо" сообщает о почти 300 задержанных по всей стране по состоянию на 16.30 мск.

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