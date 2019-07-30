 В Москве задержан еще один участник протестной акции 27 июля | Новости из Германии о России | DW | 14.10.2019

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Россия

В Москве задержан еще один участник протестной акции 27 июля

Активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич задержан после обыска в его квартире. Ранее по РЕН ТВ был показан сюжет, в котором Кулинич был назван организатором протестной акции 27 июля.

Разгон демонстрации в Москве 27 июля

Разгон демонстрации в Москве 27 июля

В столице России задержан еще один участник протестной акции в Москве, состоявшейся 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали активиста движения "Декоммунизация" 19-летнего Дэнни Кулинича, сообщил его брат Всеволод Кулинич в интервью российскому интернет-СМИ "Медиазона" в понедельник, 14 октября.

Контекст

"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям - как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW. (29.09.2019)

В Берлине прошла конференция правозащитников памяти Юрия Шмидта. Ее тема - "Права человека, свобода и справедливость" - звучала в контексте протестов в Москве весьма актуально. Репортаж DW. (27.09.2019)

По словам брата, утром к ним с обыском пришли около десяти силовиков, которые в качестве обоснования своих действий сослались на статью о массовых беспорядках. Они изъяли технику и составили протокол. После обыска, Дэнни Кулинича увезли в центральное управление Следственного комитета.

Еще три обыска

Координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Валентина Дехтяренко сообщила "Медиазоне", что, со слов брата, Кулинич уже находится в статусе подозреваемого. Ранее телекомпания "РЕН ТВ" выпустила сюжет, в котором Кулинич был назван организатором протестной акции в Москве 27 июля.

Между тем Baza сообщает, что обыски в Москве прошли еще у трех активистов - 20-летнего Владимира Емельянова, 27-летнего Максима Мартинцева и 34-летнего Егора Лесных. Они подозреваются в применении силы к сотрудникам полиции и Росгвардии во время одной из протестных акций в Москве.

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    Автор: Григорий Аросев


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