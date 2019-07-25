 В Москве задержаны независимые кандидаты Дмитрий Гудков и Юлия Галямина | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2019

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Россия

В Москве задержаны независимые кандидаты Дмитрий Гудков и Юлия Галямина

Дмитрия Гудкова задержали на пути в Москву с дачи в пяти километрах от МКАДА, Юлию Галямину - в Москве. Накануне в штабах обоих независимых кандидатов прошли обыски.

Дмитрий Гудков

Дмитрия Гудкова не зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Полиция задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сообщает в субботу, 27 июля, сайт "Медуза".

По словам Гудкова, правоохранительные органы остановили его машину в пяти километрах от МКАДа, когда он с женой возвращался в Москву с дачи.

Контекст

Расследование проводится в связи с несогласованной акцией протеста 14 июля. В соцсетях ространяются призывы выйти 27 июля на новую акцию у мэрии Москвы. (26.07.2019)

Оппозиционера Дмитрия Гудкова свыше полутора часов допрашивали в следственном управлении СК РФ. (25.07.2019)

Полиция также задержала еще одного независимого и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Юлию Галямину.

Накануне в штабах у Гудкова и Галяминой прошли обыски.

Утром 27 июля был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а в ночь на 27 июля - муниципальный депутат Илья Яшин.

27 июля у здания московской мэрии состоится акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Мероприятие не согласовано с властями.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 02:58

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски

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"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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