В Москве задержаны более 420 участников несогласованного марша

В центре Москвы полиция задерживала участников несогласованного марша, проходившего в День России 12 июня. Среди десятков задержанных - оппозиционер Алексей Навальный и большое число журналистов. На акции присутствовали Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Екатерина Шульман, Анна Наринская, Николай Сванидзе, Арина Бородина, Лев Рубинштейн, Зоя Светова и другие активисты, ранее требовавшие освобождения задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. DW ведет трансляцию событий.

++18:27++

В ОВД "Крылатское" сообщили, что там нет задержанных на акции. Ранее "ОВД-Инфо" написало об обнаружении у двух задержанных наркотиков.

++18:10++

Из многих отделов полиции отпускают задержанных, тем временем в ОВД "Лужники" их завели из автозака только сейчас, пишет "Новая газета". В свою очередь "ОВД-Инфо" пишет, что в ОВД "Крылатское" у двух задержанных якобы нашли наркотики.

Среди задержанных есть дети

++18:08++

В ОВД "Таганский" находятся четверо задержанных на акции несовершеннолетних, сообщил "Интерфаксу" представитель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. Мать одного из подростков сообщила, что на протяжении трех часов разыскивала своего ребенка, полиция не уведомила ее о случившемся.

++17:46++

К Нестеровой и Азару не пускают адвоката.

++17:40++

Основная акция завершена, сообщила корреспондент DW. На Страстном бульваре, по информации "ОВД-Инфо", остаются около 100 человек и 20 полицейских.

Число задержанных превысило 420

++17:37++

По последним данным "ОВД-Инфо", задержаны более 420 человек.

++17:33++

По данным издания Znak.com, на несогласованной акции была замечена дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета. Она разместила короткую сторис в Instagram, но позже ее удалила, пишет издание.

++17:23++

По информации "Новой газеты", 24 человека находятся в ОВД "Покровское-Стрешнево, в их числе - корреспондент издания "Открытые медиа" Юлия Кошляева. В ОВД "Марьина роща" находится Илья Шуманов из российского отделения Transparency International.

++17:14++

В ОВД "Головинское" вызвали скорую задержанной пожилой женщине, ей стало плохо, пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на находящегося там же студента. В ОВД "Алексеевское" пустили медиков к избитому фотографу Валерию Теневому. В ОВД "Аэропорт" не пропускали адвоката Марию Эйсмонт. При этом полицейские ссылались на то, что задержанные являются совершеннолетними, сообщила Эйсмонт "МБХ Медиа".

++17:09++

Ко многим задержанным не пускают адвокатов, сообщает "Новая газета".

Немецкий депутат о страхе российской власти

++17:05++

По мнению внешнеполитического эксперта фракции "зеленых" в бундестаге Омида Нурипура (Omid Nouripour), задержания в Москве связаны со страхом российских властей после освобождения Ивана Голунова. "Система наносит ответный удар, когда ей кажется, что она продемонстрировала собственную слабость. Мне кажется, система боится, что это освобождение может трактоваться как признак слабости и поэтому начала бить вокруг без разбора. Но тем важнее сделать все для того, чтобы те, кто участвовал в мирных протестах в связи с делом журналиста, который был отпущен на свободу, тоже были освобождены", - заявил немецкий депутат в интервью DW.

Одновременно он выразил надежду, что Запад сейчас не сложит руки, радуясь тому, что журналист был освобожден". Необходимо "обсуждать каждый случай произвола при аресте" и проявлять внимание не только к журналистам, но и к активистам, считает Нурипур. Кроме того, "динамика событий еще раз показала, что, конечно, нужно говорить с Россией о международном праве, геостратегии, экономике, но нужно говорить и о правах человека", уверен он.

++17.00++

"Новая газета" пишет, что журналистов понемногу начинают отпускать из отделений полиции. Однако многие задержанные до сих пор остаются без помощи адвокатов, которых не пускают к ним.

++16:49++

Инициаторов акции Елизавету Нестерову и Илью Азара увозят из ОВД "Дорогомиловский" в ОВД "Фили-Давыдково".

Из ОВД "Соколиная гора" отпустили всех задержанных

++16.45++

Из московского ОВД "Соколиная гора" отпустили всех задержанных без составления протоколов, пишет "Медуза".

++16:21++

"Медуза" сообщила о составлении административного протокола на режиссера Леонида Марантиди, находившегося на акции по заданию редакции.

++16:15++

В ОВД по Бутырскому району пока не составили протоколы на задержанных, но написали в рапорте о задержании по ст. 20.2 части 6.1 КоАП о помехах движению пешеходов, пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на юриста "Апологии протеста" Алексея Глухова.

Навального задержали до утра

++16:08++

Алексея Навального задерживают до утра по подозрению по ст. 20.2 части 8 КоАП, сообщил юрист ФБК Иван Жданов.

++16:02++

Присутствующий на акции в качестве наблюдателя член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе заявил о "противоречивых ощущениях". "Сначала были единичные задержания людей в майках или с плакатами в поддержку журналиста Ивана Голунова, а потом, ближе к памятнику Высоцкому, стали задерживать людей уже в массовом порядке и иногда довольно грубо. Задержания имели произвольный характер", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте СПЧ.

++16:01++

По данным "ОВД-Инфо", во время несогласованной акции в центре Москвы задержаны более 400 человек.

++15:51++

Илью Азара и Елизавету Нестерову везут в ОВД "Дорогомилово", - сообщает "Медиазона".

++15:42++

Полиция и автозаки разъезжаются, передает корреспондент DW из сквера на Страстном бульваре. Люди продолжают стоять и сидеть у памятника Высоцкому.

Задержаны четыре инициатора акции

++15:34++ Сотрудники Росгвардии открыли проход на Петровку, сообщает "Медуза". По данным издания, в общей сложности задержаны четыре инициатора акции - помимо Азара, это Евгений Берг, Андрей Ковалев и Елизавета Нестерова.

++15:32++

Задержан еще один инициатор акции Илья Азар, передает "Эхо Москвы".

++15:31++

Из ОВД освободили сотрудника "МБХ Медиа" Михаила Шевелева, пишет "Медуза".

Участники акции и сотрудники Росгвардии

++15:29++

Телеканал "Дождь" сообщил об освобождении своих сотрудниц Елизаветы Тюриной, Надежды Метальниковой и Нидин Лахбаби без составления протоколов. Их отпустили из ОВД Головинского района после того как они показали журналистские удостоверения.

Союз журналистов призвал освободить задержанных

++15:11++

Союз журналистов России призвал освободить всех сотрудников СМИ, задержанных на несогласованной акции в Москве. "Обращаюсь к полиции: при обеспечении безопасности граждан на массовых акциях нельзя забывать Конституцию РФ и права граждан на объединение, а также права журналистов на освещение событий",- заявил председатель Союза Журналистов Владимир Соловьев "Интерфаксу".

++15:07++

По данным "ОВД-Инфо", возле отдела полиции по Таганскому району стоит автозак, в котором находятся 30 человек. Некоторым из них стало плохо, силовики не отпускают их даже в туалет, пишет издание со ссылкой на находящуюся в автозаке Анну Наринскую.

Задержанных начинают отпускать

++15:02++

Из ОВД "Соколиная гора" отпускают демонстрантов, задержанных ранее за футболки в поддержку Голунова, сообщает корреспондент "МБХ Медиа".

++15:01++

Алексей Навальный останется в ОВД до следующего утра, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш "Медиазоне". В каком именно отделении он находится, неизвестно.

++14:52++

У памятника Высоцкому на пересечении Бульварного кольца и Петровки продолжаются задержания, сообщают корреспонденты DW. "Подогнали два автозака поближе. Из одного кричат, что автобус переполнен, больше 20 человек, все стоят, дышать нечем", - отмечают они далее. Тем временем в сквере мужчина поёт: "Я свободен", все ему хлопают. В целом, по данным корреспондентов, участников акции становится все меньше.

Около 1200 участников, более 200 задержанных

++14:37++

"Путину и Собянину очень важно изолировать меня на месяц, чтобы лишить поддержки и медиаресурса независимых кандидатов в Московскую городскую думу", - уверен задержанный Алексей Навальный.



++14:31++

Один из инициаторов шествия, журналист Евгений Берг, сообщил о своем задержании. "Меня завинтили во время разговора с вице-мэром Александром Горбенко, я как раз спрашивал у него, почему людей винтят просто так", - написал он в Facebook.

++14:30++

По официальным данным, в несогласованной акции участвуют около 1200 человек, более 200 из них задержаны. Демонстрантов задерживают за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московской полиции. "В центре Москвы сегодня проходят культурно-зрелищные мероприятия, в которых принимают участие обычные граждане", - напомнили в ведомстве.

Навального могут арестовать на срок до 30 суток

++14:27++

Митингующие стоят в сквере Страстного бульвара. Периодически входят омоновцы, выдергивают по несколько человек и уводят в автозаки, передает корреспондент DW с места событий. По ее данным, среди тех, кто уже в овд, много журналистов, их отвезли в ОВД Пресненское и Марьина Роща.

++14:19++

Задержаны сотрудник издания ROMB Андрей Ковалев и шеф-редактор Batenka.ru Семен Шешенин, сообщает "ОВД-Инфо".

++14:10++

Алексею Навальному вменяют нарушение ст. 20.2 КоАП (за нарушение порядка организации массовых акций), за которое ему грозит до 30 суток административного ареста, заявила пресс- секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш.

Анонимные звонки о минировании

++14:04++

Силовики продолжают задержания у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, Петровку уже зачистили, сообщает The Village.

++14:00++

По данным "Интерфакса", в полицию поступили анонимные звонки о минировании более двух десятков объектов, проводятся проверки. "Неизвестные сообщили в правоохранительные органы о якобы заложенных взрывных устройствах на 12 станциях метро", - заявил неназванный собеседник агентства. Кроме того, поступила информация о минировании более десяти крупнейших московских парков, в том числе сада "Эрмитаж".

Полицейские задерживают всех подряд

++13:57++

"Хватают просто так, идут сквозь толпу и выбирают мужчин, которые просто стоят, без символики", - передает корреспондент DW.

++13:44++

Полицейские начали применять дубинки, сообщает "Медуза".

++13:36++

К саду "Эрмитаж" стянуты военные, пишет "МБХ Медиа".

++13:33++

Как указывает оппозиционер Илья Яшин, силовики задерживают даже пожилых женщин.

Несмотря на дождь, на бульвар выехали поливальные машины

++13:32++

На бульвар, по которому проходит шествие, выехали поливальные машины, несмотря на идущий дождь, пишет "Медуза". По данным The Village, коммунальщики облили водой участников марша.

++13:30++

По даным "ОВД-Инфо", задержано 94 человека.

++13:25++

"Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - пишет задержанный Навальный.

К МВД на Петровке демонстрантов не пустили

++13:22++

Участники шествия не смогли пройти к зданию МВД на Петровке, правоохранители их не пропустили. Колонны продвигаются по бульвару к Тверской улице, передают корреспонденты DW.

++13:14++

Задержан французский журналист Эмманюэль Гринспен, пишет "Медиазона".

++13:09++

Активисты направились к зданию МВД на Петровке, 38, где на протяжении нескольких дней проходили одиночные пикеты с требованием освободить Голунова.

++13:07++

Корреспондент DW: "Мы работаем, работаем - говорит в рацию омоновец".

++13:06++

Телеграм-канал Профсоюза журналистов пишет, что на Страстном бульваре омоновцы бьют участников акции дубинками. Толпа скандирует: "Вам квартиры не дадут", "Вам можно нас бить".

Задержан Навальный

++13:04++

Задержан Алексей Навальный, сообщает юрист ФБК Любовь Соболь. "Он просто мирно стоял. Как же Собянин (мэр Москвы - Ред.) ненавидит Москву и ее жителей, что даже в День России устраивает бесстыдные провокации и массовые задержания", - написала она в Twitter.

++12:59++

Находящийся в автозаке журналист Петр Пархоменко написал в Facebook о поступившей по рации команде полицейским: "Задерживаем всех в майках с надписями всякими непонятными".

++12:49++

На видео телеканала RTVi видно, как силовики при задержании бьют человека головой о столб.

Акция в поддержку Голунова

Изначально марш 12 июня задумывался как акция протеста против задержания Голунова. После его освобождения накануне мнения по поводу его проведения разделились. Гендиректор портала "Медуза" Галина Тимченко, главред издания Иван Колпаков, глава редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, основатель издания The Bell и адвокат Голунова Сергей Бадамшин призвали добиться согласования акции в ближайшие дни.

Другие, в частности, журналист Илья Азар, считают, что отменять акцию - неправильное решение. "Движение, которое поднялось в связи с делом Голунова, связано не только с самим Иваном. Недаром на уже легендарных обложках написано: Я/Мы Голунов. Это дело против нас всех. И закрытие одного дела должно быть только началом, а не пьяным радостным концом", - написал он в Facebook.

В итоге власти Москвы согласовали акцию 16 июня. Ранее правительство Москвы обратилось в прокуратуру с требованием не допустить проведения 12 июня марша в поддержку Голунова, сославшись на "дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности".

Дело Ивана Голунова

36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина, но эксперты не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек.

Журналист, задержание которого вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами, заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. 11 июня глава МВД России заявил о решении прекратить дело против Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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