 В Москве задержали оппозиционных активистов, шедших на концерт в честь Дня флага | Новости из Германии о России | DW | 24.08.2019

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Россия

В Москве задержали оппозиционных активистов, шедших на концерт в честь Дня флага

Сотрудники центра "Э" отпустили нескольких задержанных без протоколов. День российского флага празднуют в столице на два дня позже. Мэрия отклонила заявки оппозиции на митинг за свободные выборы.

Люди на проспекте Сахарова с флагами России

На проспекте Сахарова, 24 августа 2019 года

Сотрудники центра "Э", главного управления по противодействию экстремизму МВД России, задержали на проспекте Сахарова десятерых активистов, участников "бессрочного протеста". Четырех человек отпустили без протокола, а остальных повезли в отделение полиции, сообщает правозащитный сайт "ОВД-Инфо" в субботу, 24 августа.

В свою очередь, Telegram-канал Avtozak LIVE сообщил о задержании девяти человек, среди которых есть несовершеннолетние. Одному их них вызвали скорую помощь, добавляют авторы канала.

По информации правозащитников, задержанные направлялись на митинг-концерт по случаю празднования Дня российского флага. Этот праздник отмечается в России с 1994 года 22 августа. Однако в текущем году акцию в Москве решили провести на два дня позже.

Посетители концерта расходились вскоре после начала

Многие из пришедших на концерт на проспекте Сахарова начали уходить вскоре после его начала, сообщает корреспондент DW. Некоторых из них привезли на автобусах из других российских регионов. При этом организаторы со сцены заявили о более чем ста тысячах посетителей.

Контекст

В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране. (23.08.2019)

Протест идет на спад, но сентябрьские выборы его подстегнут, если власти не сумеют отвлечь россиян от политики. Такие попытки делаются, уверен Иван Преображенский. (18.08.2019)

Ранее власти Москвы отклонили две заявки на проведение митингов 24 августа за свободные выборы. В мэрии заявили, что шествие на проспекте Сахарова помешает движению пешеходов и транспорта, а на площадке у Поклонной горы уже запланировано другое мероприятие

Массовые задержания на протестах

В Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих . По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, обвиняемыми проходят 14 человек.

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Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

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