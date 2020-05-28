 В Москве задержали журналистов, поддержавших арестованного Азара | Новости из Германии о России | DW | 28.05.2020

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Россия

В Москве задержали журналистов, поддержавших арестованного Азара

Журналисты пытались провести у здания МВД одиночные пикеты в поддержку своего арестованного коллеги Ильи Азара. Они были задержаны как только вышли на акцию.

Полицейские в Москве

У главного здания российского МВД в Москве задержали в среду, 28 мая, нескольких журналистов, проводивших одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Ильи Азара, арестованного ранее в тот же день на 15 суток также за одиночный пикет.

Сразу после начала акции протеста задержаны главный редактор онлайн-издания "Медиазона" Сергей Смирнов, журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и ведущий программ той же радиостанции и гостевой комментатор DW Александр Плющев.

Как сообщает "Апология протеста", 10 адвокатов, сотрудничающих с этим проектом правозащитной группы "Агора", готовы защищать тех, кто будет задержан в ближайшие дни за проведение одиночных пикетов в Москве.

28 мая Тверской районный суд Москвы признал Илью Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах и отправил его под административный арест на 15 суток. Журналист был задержан 26 мая, когда он вышел на одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбудили несколько уголовных дел.

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