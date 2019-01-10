В Москве вынудили уволиться судью, занимавшуюся делом "Нового величия"

Судья Дорогомиловского районного суда Ирина Деваева была вынуждена уволиться в конце марта нынешнего года после того, как ее руководству попала фотография, на которой она позирует топлес. Об этом в среду, 15 марта, сообщило издание Znak.com со ссылкой на свои источники.

Как сообщило издание, соответствующая фотография была сделана еще до того, как она стала судьей. Этот снимок Деваева нигде не публиковала. Он находился у нее в смартфоне и после взлома попал к ее руководству. После этого у Деваевой сразу забрали печать и удостоверение, и она была вынуждена написать заявление об уходе.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в среду сообщила, что судья "уволилась по собственному желанию".

Дело "Нового величия"

Ирина Деваева в августе 2018 года по ходатайству следствия приняла решение о переводе фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО под домашний арест. В поддержку девушек правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию.

Шестерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта прошлого года. По версии следствия, целью обвиняемых было свержение конституционного строя в России и установление временного правительства. Однако защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.

Ранее двум участникам "Нового величия" были вынесены приговоры. Павел Ребровский и Рустам Рустамов, заключившие сделку со следствием, приговорены соответственно к 2,5 годам колонии и 1,5 годам условно. В мае следствие направило в прокуратуру "основное" уголовное дело о восьми участниках сообщества.

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