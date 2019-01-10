 В Москве вынудили уволиться судью, занимавшуюся делом ″Нового величия″ | Новости из Германии о России | DW | 15.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве вынудили уволиться судью, занимавшуюся делом "Нового величия"

Судья Ирина Деваева в августе прошлого года перевела фигуранток дела "Нового величия" Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест.

Анна Павликова в московском суде

Анна Павликова в московском суде

Судья Дорогомиловского районного суда Ирина Деваева была вынуждена уволиться в конце марта нынешнего года после того, как ее руководству попала фотография, на которой она позирует топлес. Об этом в среду, 15 марта, сообщило издание Znak.com со ссылкой на свои источники.

Как сообщило издание, соответствующая фотография была сделана еще до того, как она стала судьей. Этот снимок Деваева нигде не публиковала. Он находился у нее в смартфоне и после взлома попал к ее руководству. После этого у Деваевой сразу забрали печать и удостоверение, и она была вынуждена написать заявление об уходе.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова в среду сообщила, что судья "уволилась по собственному желанию".

Дело "Нового величия"

Ирина Деваева в августе 2018 года по ходатайству следствия приняла решение о переводе фигуранток дела "Нового величия" Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО под домашний арест. В поддержку девушек правозащитники и адвокаты организовали широкую общественную кампанию.  

Контекст

Участники народного схода хотели выразить свой протест против пыток в правоохранительных органах и поддержать фигурантов двух резонансных уголовных дел - "Сети" и "Нового величия". (28.10.2018)

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов прошли акции в поддержку фигурантов дел "Нового величия" и "Сети". (28.10.2018)

Павел Ребровский заключил досудебное соглашение. Участник "Нового величия" заявил, что не верит ни правозащитникам, ни адвокатам. (29.04.2019)

Шестерых активистов движения "Новое величие", включая несовершеннолетнюю на тот момент Анну Павликову, московский суд отправил под арест 16 марта прошлого года. По версии следствия, целью обвиняемых было свержение конституционного строя в России и установление временного правительства. Однако защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудника силовых структур, внедренного в группу в рамках оперативных действий. Фигурантам инкриминируется создание и участие в экстремистском сообществе.

Ранее двум участникам "Нового величия" были вынесены приговоры. Павел Ребровский и Рустам Рустамов, заключившие сделку со следствием, приговорены соответственно к 2,5 годам колонии и 1,5 годам условно. В мае следствие направило в прокуратуру "основное" уголовное дело о восьми участниках сообщества.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

  • Охранники расстреливают из пистолетов ковер, на котором споткнулся Путин, стоящий за их спиной

    Российская политика в карикатурах

    Падение Путина на хоккее, или Ковровые репрессии

    Делая круг почета после хоккейного матча в Сочи, президент РФ споткнулся о расстеленный на льду ковер и упал. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому придется ответить за этот конфуз.

  • Медведев сидит с плакатом в руках, на котором написано План вхождения в топ-5 экономик мира

    Российская политика в карикатурах

    Экономические обещания Медведева, или Деньги будут?

    Дмитрий Медведев утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира до 2023 года. Карикатурист Сергей Елкин о том, как премьер РФ собирается достичь этой цели.

  • Медведь застрял в шпагате между двумя деревьями, на которых написано Запад и Восток

    Российская политика в карикатурах

    Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком

    При Владимире Путине Россия поначалу шла на сближение с Западом, потом заявила о переориентации на Восток. Карикатурист Сергей Елкин о традиционной российской дилемме.

  • Песков зачитывает сказочный указ, Путин стоит рядом

    Российская политика в карикатурах

    Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент

    Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.

  • Путин сидит за столом с пером в руке, вокруг стола - скомканные листки бумаги

    Российская политика в карикатурах

    Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах

    Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.

  • Медведев выступает с трибуны

    Российская политика в карикатурах

    Что бы ни говорил Медведев, денег у россиян больше не стало

    Премьер-министр РФ выступил с отчетом в Госдуме. Дмитрий Медведев рассказал о достижениях и планах правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, что он услышал в речи премьера.

  • Володин протыкает иголкой надутую игрушку, на которой написано интернет

    Российская политика в карикатурах

    Автономному интернету - удаленное голосование

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин пилит сук, на котором сидит и на котором написано суверенный интернет

    Российская политика в карикатурах

    Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе

    Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России.

  • Палач обнимает приговоренного к казни перед повешением

    Российская политика в карикатурах

    Особенности политической оттепели в России

    Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Теперь многие - среди них и карикатурист Сергей Елкин - задаются вопросом, не наступила ли в России политическая оттепель.

  • Дмитрий Песков с Лабутеном на одной ноге, говорящий: Нет денег на обувь? Пусть носят Лабутены!

    Российская политика в карикатурах

    Лайфхак от Дмитрия Пескова против бедности

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен данным о доходах россиян и просит Росстат разъяснить, почему каждому третьему не хватает денег на обувь для семьи. Карикатурист Сергей Елкин тоже удивлен.

  • Мужчина в куртке с надписью Роскомнадзор и ножом за спиной стоит у насеста в курятнике и зовет птицу, выглядящую как логотип Твиттера

    Российская политика в карикатурах

    Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter

    Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.

  • Депутат с кастрюлей на голове, на которой написано суверенный интернет

    Российская политика в карикатурах

    Феномен "суверенного интернета"

    Работа депутатов российской Госдумы над законом об изоляции Рунета у одних вызывает одобрение, у других - критику и скепсис. Карикатурист Сергей Елкин явно в числе последних.

  • Путин вырывает из розетки вилку, на проводе написано Всемирный интернет

    Российская политика в карикатурах

    "Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России

    Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.

  • Ёлкин говорит Путину, что тот теперь не дождется карикатур про власть

    Российская политика в карикатурах

    Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину

    Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Он снова на коне: как Путин поздравил женщин с 8 марта

    Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч. Карикатурист Сергей Елкин о поздравлениях от президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон

    Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением

    Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Считать в столбик - новый челлендж для российских политиков

    Меры соцподдержки, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, он просчитывал "в столбик", поведала вице-премьер Голикова. Карикатурист Сергей Елкин о новом тренде от президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Послание Путина Федеральному собранию: гуляют все!

    В послании Федеральному собранию Владимир Путин обещал помочь многодетным семьям, пенсионерам, ипотечникам... Карикатурист Сергей Елкин о том, как может выглядеть такая помощь.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новые враги российских солдат по версии Госдумы

    Госдума запретила военным постить в соцсетях информацию о себе и ограничила использование смартфонов в армии. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего теперь надо бояться солдату.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Особенности российского решения проблем

    В России сменили главу статистического ведомства, запретили табло с указанием обменных курсов доллара и евро. Карикатурист Сергей Елкин предложил свой способ решения проблем.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, как агенты ГРУ проваливают прикрытие

    Российская политика в карикатурах

    Агенты ГРУ - уже без прикрытия

    Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:22

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"

 

Контекст

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина

Взгляд карикатуриста Сергея Елкина на происходящее в России и за ее пределами. Специально для DW. (01.04.2016)  

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"  

Срок за репост: как не сесть в тюрьму за активность в соцсетях в России – DW Новости  

Дело Богатова: как математик оказался под следствием из-за чужого поста  

Также по теме

Symbolbild Deutschland Justiz

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста фигуранткам "Нового величия" 10.01.2019

Фигурантки "Нового величия" Анна Павликова и Мария Дубовик останутся под домашним арестом до середины марта. Мосгорсуд отклонил их апелляции на решение суда низшей инстанции.

Russland Prozess gegen Anna Pawlikowa in Moskau

Фигуранток дела "Нового величия" отправили под домашний арест 16.08.2018

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, освободив Анну Павликову и Марию Дубовик из СИЗО и отправив их под домашний арест.

DW Karikatur Sergey Elkin - Hausarrest für den Regisseur Kirill Serebrennikow

Дело "Нового величия": насколько милосердны российские суды? 16.08.2018

Следствие попросило отпустить под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик, обвиняемых в экстремизме. Девушки провели в СИЗО уже почти полгода. Взгляд Сергея Елкина.

Реклама

Самые читаемые

Электросамокаты в Германии: пешеходное лобби наносит ответный удар  

Немецкие журналисты о шансах Сергея Лазарева на "Евровидении"  

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно