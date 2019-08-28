 В Москве впервые за 11 лет не согласован ″Русский марш″ | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве впервые за 11 лет не согласован "Русский марш"

В День народного единства 4 ноября в Москве вместо ставшего уже традиционным митинга националистов "Русский марш" пройдет согласованное шествие "Правый марш".

Участники Русского марша в Люблино 4 ноября 2014 года

Участники "Русского марша" в Люблино 4 ноября 2014 года

Мэрия Москвы впервые за 11 лет не согласовала "Русский марш" - шествие и митинг националистических движений, который традиционно проходит в начале ноября. Об этом сообщают организаторы на своем сайте в четверг, 24 октября. Отказ в мэрии обосновали тем, что в День народного единства 4 ноября в Москве уже запланировано много мероприятий.

Контекст

Кремль превратил День народного единства в настоящий советский праздник. Теперь это день лояльности властям. Несогласным отведено место на задворках или за решеткой. Комментарий Ивана Преображенского специально для DW. (05.11.2015)

"Русский марш" 4 ноября не собрал и трех тысяч участников. Это связано с тем, что российские националисты раскололись по украинскому вопросу. Репортаж DW. (04.11.2014)

"Мы будем продолжать вести переговоры с мэрией Москвы, а также попробуем обжаловать отказ в судебном порядке", - сообщает движение "Русский марш". 28 октября в Пресненском районном суде состоится судебное рассмотрение его иска против администрации Москвы. Националисты, позиционирующие себя как "оппозиционные Кремлю", призвали своих единомышленников, несмотря на запрет, "выйти на улицы своих городов" 4 ноября.

Между тем в этот день на юго-востоке Москве пройдет согласованное с властями шествие "Правый марш", заявку на проведение которого подал Владимир Бурмистров из незарегистрированной партии "Третья альтернатива".

________________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Протесты в Москве

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    До единого дня голосования в России остался месяц

    За месяц до выборов в Мосгордуму недовольные москвичи вышли 3 августа на очередную акцию в поддержку независимых кандидатов. Полиция и Росгвардия отреагировали жесткими задержаниями.

  • Солдаты Росгвардии перед кинотеатром Россия

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Силовики стянуты в центр Москвы

    Задолго до начала мероприятия на местах его проведения можно было увидеть лишь сотрудников силовых ведомств. На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились росгвардейцы, полицейские и эвакуаторы. "Стражи порядка" заняли даже ступени перед Московским театром мюзикла.

  • Объявление о прекращении работы круглосуточного магазина

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Предложение властей, от которого нельзя отказаться

    Магазины поблизости от мест проведения акции протеста оказались закрыты "по техническим причинам" - накануне управы центральных районов настоятельно порекомендовали местным предприятиям и компаниям принять "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы".

  • Перед началом мероприятия была задержана юрист ФБК Любовь Соболь.

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Протесты без лидеров

    Фактически протестующие остались без лидеров: Алексея Навального арестовали на месяц еще 24 июля, затем - Илью Яшина и одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова. А перед началом мероприятия была задержана и юрист ФБК Любовь Соболь.

  • Солдаты Росгвардии оцепили памятник Пушкину

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Дождь помешал демонстрантам

    Из-за дождя протестующих собралось значительно меньше, чем неделей ранее, 27 июля. К началу акции на Пушкинской площади не было практически никого, кроме Росгвардии, оцепившей памятник Пушкину. Люди попрятались от ливня в подземном переходе.

  • Полицейские тащат мужчину в автозак

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Больше всего задержаний - на Пушкинской

    Однако со временем именно на Пушкинской площади и подступах к ней собралось больше всего участников протеста, проводившегося в пяти разных точках Бульварного кольца. И там же - больше всего задержаний. Людей выхватывали из толпы и вели или тащили за руки и ноги в автозаки.

  • Russland, Moskau: Proteste der Opposition (Reuters/S. Zhumatov)

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    На Тверской митингующих взяли в кольцо

    Митингующих выдавили с Пушкинской площади, взяли в кольцо на Тверской и оттеснили к метро. Новые задержания продолжились на Чистопрудном бульваре и на Старом Арбате. К шести часам снова начался сильный ливень и протестная прогулка закончилась.

  • Пожилая женщина в кресле-каталке перед росгвардейцами

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Многие из более 800 задержанных получили травмы

    Всего в столице было задержано более 820 человек. Многие из них получили травмы разной степени тяжести, к кому-то приходилось вызывать скорую помощь. В ОВД к задержанным массово не допускали адвокатов.

  • Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Петербург за Москву

    В знак солидарности с московскими оппозиционными кандидатами, не допущенными к выборам в Мосгордуму, в Северной столице, у Финляндского вокзала, также прошел митинг, на который, несмотря на дождь, вышли порядка 2000 человек. Смольный согласовал акцию только с 200 участниками.

  • Росгвардия на улице в Петербурге

    Москвичи в борьбе за честные выборы

    Новая "прогулка" - через две недели

    Силовики в Петербурге ограничились лишь единичными задержаниями выступавших со сцены. В числе последних оказался член регионального отделения "Открытой России" Дмитрий Скурихин. Организаторы пригласили петербуржцев выйти снова на "прогулку" в поддержку свободных выборов через две недели - 17 августа.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 03:16

Почему в Омской области боятся рабочих из Китая

Контекст

Москвичи в борьбе за честные выборы

Задержанием сотен человек закончилась 3 августа очередная протестная акция в Москве. Выразить солидарность с москвичами на улицы вышли тысячи жителей Петербурга. (04.08.2019)  

Ссылки в интернете

Организаторы "Русского марша" сообщают, что мэрия Москвы не согласовала их акцию 4 ноября 2019 года

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Омской области боятся рабочих из Китая  

Украинские беженцы России не нужны  

Прописка в Обнинске: зачем правозащитница нарушает законодательство РФ?  

Также по теме

Russland | Proteste in Moskau

Соболь призвала выйти на шествие 31 августа вопреки запрету властей 28.08.2019

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заявила о законном праве выйти 31 августа на запрещенный властями Москвы мирный марш.

Rathaus Moskau Russland

Власти Москвы согласовали проведение 9 акций в День народного единства 29.10.2018

В правительство Москвы поступили 12 заявок на шествия и митинги 4 ноября. Оно не уточнило, какие именно организации получили разрешение провести акции.

Russland Gerichtsprozess gegen Investigativjournalist Ivan Golunow

Власти Москвы согласовали акцию в поддержку Голунова 16 июня 11.06.2019

Руководство "Медузы" предложило отказаться от марша в поддержку Ивана Голунова 12 июня. Мэрия Москвы согласовала с другими организаторами проведение акции 16 июня на проспекте Сахарова.

Реклама

Самые читаемые

В Бангладеш за убийство школьницы казнят 16 человек  

Замдиректора РУСАДА: Манипуляторы подставили Колобкова и Путина  

Число депортируемых из Германии российских беженцев растет  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно