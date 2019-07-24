В Москве возбуждено дело из-за митингов у Мосгоризбиркома

Следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов. Председатель комиссии по избирательным правам СПЧ считает "неадекватным" возбуждение уголовного дела.
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Соответствующее сообщение опубликовано в среду, 24 июля, на сайте СК РФ по Москве. Как указывается в сообщении, "в рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований".
В тот же день в Москве были задержаны оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и координатор московского штаба политика Олег Степанов. "Обоим составляют протоколы за призывы выйти на встречу с независимыми кандидатами, которая пройдёт 27 июля у стен мэрии", - сообщается на странице "Команды Навального" в Facebook. Одновременно пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что оппозиционному политику вменяют пункт 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть повторное нарушение организатором правил организации митинга, вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и т.д. Подобные нарушения, отмечает Ярмыш, правоохранители усмотрели в призывах "к акции за допуск независимых кандидатов на митинге 20 июля и в фейсбуке(!)".
Никто не мешал работе комиссии
Председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте РФ по правам человека Илья Шаблинский назвал неадекватным возбуждение уголовного дела в связи с митингом у Мосгоризбиркома. "Это полная чушь. Никто не мешал работе избирательной комиссии, а граждане вправе выражать свое мнение. Считаю, это совершенно неадекватно", - заявил он агентству "Интерфакс". По мнению правозащитника, правоохранительные органы "решают политическую задачу, а не правовую".
Акции протеста
По итогам проверки подписей Мосгоризбирком отказался зарегистрировать несколько оппозиционных независимых кандидатов в Мосгордуму. Их апелляционные жалобы будут рассмотрены на этой неделе.
14 июля у здания Мосгоризбиркома прошла акция протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Полиция провела жестокие задержания участников акции. Среди задержанных оказались кандидаты в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, политик Илья Яшин, директор ФБК Иван Жданов.
20 июля на проспекте Сахарова в Москве состоялся массовый согласованный митинг за свободные выборы в Мосгордуму. В ходе мероприятия Алексей Навальный призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов до 27 июля. В противном случае протестующие "выходят в следующую субботу к мэрии и не уходят", заявил политик.
23 июля в ЦИК РФ состоялась встреча председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с кандидатами, получившими отказ в регистрации. Глава ЦИК предложила конкретно разобраться с теми претензиями, которые высказали участники встречи. По словам Памфиловой, сделать это можно максимально открыто, с участием прессы и "самых независимых экспертов".
Отказы в регистрации кандидатов выгодны Навальному
При этом в интервью ТАСС 24 июля глава ЦИК заявила, что у власти не было желания отказывать кандидатам, которые приходили на встречу 23 июля. А большое количество отказов выгодно лидерам оппозиции, в частности, Алексею Навальному. "Это его цель, его задача: чем хуже, тем лучше, все это лукавое действо в помощь и поддержку, на мой взгляд, прямо противоположную цель имеет", - заявила Памфилова.
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