 В Москве возбуждено дело из-за митингов у Мосгоризбиркома | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2019

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Россия

В Москве возбуждено дело из-за митингов у Мосгоризбиркома

Следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов. Председатель комиссии по избирательным правам СПЧ считает "неадекватным" возбуждение уголовного дела.

Полиция задерживает участников акции у Мосгоризбиркома 14 июля 2019 года

Полиция задерживает участников акции у Мосгоризбиркома 14 июля 2019 года

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Соответствующее сообщение опубликовано в среду, 24 июля, на сайте СК РФ по Москве. Как указывается в сообщении, "в рамках расследования уголовного дела следователи проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований".

В тот же день в Москве были задержаны оппозиционный политик, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и координатор московского штаба политика Олег Степанов. "Обоим составляют протоколы за призывы выйти на встречу с независимыми кандидатами, которая пройдёт 27 июля у стен мэрии", - сообщается на странице "Команды Навального" в Facebook. Одновременно пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в своем Twitter, что оппозиционному политику вменяют пункт 8 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то есть повторное нарушение организатором правил организации митинга, вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и т.д. Подобные нарушения, отмечает Ярмыш, правоохранители усмотрели в призывах "к акции за допуск независимых кандидатов на митинге 20 июля и в фейсбуке(!)".

Никто не мешал работе комиссии

Председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте РФ по правам человека Илья Шаблинский назвал неадекватным возбуждение уголовного дела в связи с митингом у Мосгоризбиркома. "Это полная чушь. Никто не мешал работе избирательной комиссии, а граждане вправе выражать свое мнение. Считаю, это совершенно неадекватно", - заявил он агентству "Интерфакс". По мнению правозащитника, правоохранительные органы "решают политическую задачу, а не правовую".

Акции протеста

По итогам проверки подписей Мосгоризбирком отказался зарегистрировать несколько оппозиционных независимых кандидатов в Мосгордуму. Их апелляционные жалобы будут рассмотрены на этой неделе.

14 июля у здания Мосгоризбиркома прошла акция протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Полиция провела жестокие задержания участников акции. Среди задержанных оказались кандидаты в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, политик Илья Яшин, директор ФБК Иван Жданов. 

Контекст

Оппозиционер Дмитрий Гудков, его не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы, рассказал DW, как намерен бороться против этого решения и почему оппозиция могла бы выиграть выборы. (24.07.2019)

Выборы в Мосгордуму превратились в фарс уже в начале кампании, и в этом состоит их единственное положительное значение, считает Федор Крашенинников. (16.07.2019)

20 июля на проспекте Сахарова в Москве состоялся массовый согласованный митинг за свободные выборы в Мосгордуму. В ходе мероприятия Алексей Навальный призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов до 27 июля. В противном случае протестующие "выходят в следующую субботу к мэрии и не уходят", заявил политик.

23 июля в ЦИК РФ состоялась встреча председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой с кандидатами, получившими отказ в регистрации. Глава ЦИК предложила конкретно разобраться с теми претензиями, которые высказали участники встречи. По словам Памфиловой, сделать это можно максимально открыто, с участием прессы и "самых независимых экспертов".

Отказы в регистрации кандидатов выгодны Навальному

При этом в интервью ТАСС 24 июля глава ЦИК заявила, что у власти не было желания отказывать кандидатам, которые приходили на встречу 23 июля. А большое количество отказов выгодно лидерам оппозиции, в частности, Алексею Навальному. "Это его цель, его задача: чем хуже, тем лучше, все это лукавое действо в помощь и поддержку, на мой взгляд, прямо противоположную цель имеет", - заявила Памфилова.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

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